Ligue 1 : Content mais pas comblé, Gourcuff en demande encore plus après la victoire de Nantes

Un doublé de Romain Hamouma a évité à Saint-Etienne une troisième défaite d'affilée ce dimanche après-midi contre Toulouse. Menés de deux buts, les Verts ont trouvé les ressources pour égaliser, mais n'ont rassuré personne dans le contenu.

Le debrief

L’instant T : Wesley Saïd risque de ruminer longtemps ce tir envoyé sur le poteau en fin de première période. A cinq minutes de la pause, le nouvel attaquant toulousain a eu au bout du pied une balle de 3-0. Un but aurait mis fin au suspense avant même le coup d’envoi du deuxième acte. Au lieu de cela, les Verts ont réduit l’écart dans le temps additionnel de la première période, puis ont égalisé à leur retour sur la pelouse. Forcément frustrant.

Les buts

Les tops et les flops

Romain HAMOUMA (7)

Aaron LEYA ISEKA (7)

Timothée KOLODZIEJCZAK (3)

La feuille de match

SAINT-ETIENNE - TOULOUSE : 2-2

Saint-Etienne

Toulouse

C’est parti dans tous les sens, c’est allé d’un but à l’autre, et c’est sans doute pour ça que le public de Geoffroy-Guichard a pris son pied devant le match de Saint-Etienne contre Toulouse ce dimanche après-midi. Alors bien sûr, les supporters des Verts auraient aimé voir une victoire et beaucoup de plus de maîtrise chez leurs joueurs, mais ils ont assurément apprécié la réaction d’orgueil de Wahbi Khazri et de ses partenaires, menés de deux buts en fin de première période, et finalement pas loin de l’emporter dans le temps additionnel. On reprend d'ailleurs notre souffle en même temps qu’on écrit ces lignes pour vous raconter à quel point ce ASSE - TFC a été riche en rebondissements.D’abord une équipe de Saint-Etienne dominatrice, mais sans talent dans les trente derniers mètres adverses. Des centres à répétition dans la surface adverse alors que Robert Beric est sur le banc et que Toulouse présente l’une des équipes les plus athlétiques de Ligue 1, on a connu mieux comme plan. En face, une formation toulousaine qui ne dépasse pas le milieu de terrain, mais qui marque sur ses deux premières incursions, bien aidée par une défense forézienne aux fraises et prise de vitesse sur chaque accélération adverse. Sans un poteau de Wesley Saïd (voir ci-dessous), la messe aurait même pu être dite avant la mi-temps. Heureusement pour l’ASSE, ce petit coup de pouce du destin a été accueilli comme tel, et les Verts ont compris le message. Avec orgueil, et surtout grâce à un Romain Hamouma en jambes en ce début de saison, l’ASSE a su revenir dans le match. Bien plus convaincants dans la dernière demi-heure, les Verts ont même poussé pour gagner en profitant de la grosse baisse de régime des Toulousains sur le plan physique. Sans un but refusé (justement) au bout du temps additionnel, ils auraient même gagné une rencontre très mal embarquée.Mais ce nul, si frustrant soit-il à chaud (Sainté est 15eme de L1), ne doit pas être refoulé par Saint-Etienne, qui aurait pu s’enfoncer au classement ce dimanche soir, pénalisé par une défense beaucoup trop faible. Si ce match a été fou, c’est aussi parce que plusieurs décisions arbitrales litigieuses ont été prises par Monsieur Stinat et ses assistants. On va prendre le problème dans tous les sens, sortir compas et rapporteurs, mais on aura du mal à comprendre comment un penalty n’a pas pu être accordé à Yohan Cabaye après une charge de Max-Alain Gradel. On reste aussi circonspect devant le but refusé à Efthymios Koulouris, juste après son entrée, pour un hors-jeu tout sauf évident. En résumé, c’était le match des attaquants. Pour les défenseurs et pour les arbitres, la copie est à revoir.Penalty pour Toulouse ! Sur un centre de Gradel, Leya Iseka passe devant Kolodziejczak dans la surface et tombe au contrat du défenseur stéphanois. Gradel se charge de transformer la sentence face à Ruffier.But de Toulouse ! Sangaré récupère le ballon dans le camp stéphanois et profite d’une sortie hasardeuse de Kolodziejczak pour lancer Saïd sur le côté droit. Seul, l’ancien Dijonnais a le temps de glisser le ballon à Leya Iseka à hauteur des six mètres. En une touche, le Belge croise sa frappe et double la mise.But de Saint-Etienne ! Hamouma échappe à la vigilance de la défense toulousaine sur un long ballon de M’Vila. L’ancien Caennais réalise un contrôle magnifique à la retombée du ballon et met Diakité dans le vent. Il entre dans la surface, ouvre son pied, et trompe Reynet pour relancer les Verts juste avant la mi-temps.But de Saint-Etienne ! Bouanga est trouvé sur l’aile gauche par un long coup-franc de Khazri. L’ancien Nîmois s’avance et centre fort devant le but. Beric est trop court mais pas Hamouma, qui surgit devant Sylla et marque d’un plat du pied à bout portant.Absent lors du dernier match de Saint-Etienne, Romain Hamouma a signé son retour en marquant deux fois ce dimanche après-midi. Le premier but de l’ancien Caennais est splendide, avec un contrôle de toute beauté, alors que le second est un vrai but de renard des surfaces. Déjà trois réalisations pour lui cette saison.Un penalty obtenu avec roublardise, un but marqué avec finesse : Aaron Leya Iseka a eu tout bon sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Préféré à Koulouris pour occuper la pointe de l’attaque toulousaine, le Belge a donné raison à son entraîneur avant de céder sa place au Grec en deuxième période.Depuis son retour tardif en fin de Mercato, il n’est pas au mieux. Timothée Kolodziejczak a sûrement livré le pire match de sa carrière stéphanoise ce dimanche. Impliqué sur les deux buts toulousains, il a été dépassé dès que ses adversaires ont mis de la vitesse, comme Perrin à côté de lui.Temps ensoleillé – Pelouse en bon état: M.Stinat (: Gradel (15eme sp), Leya Iseka (24eme) pour Toulouse - Hamouma (45eme et 56eme) pour Saint-Etienne: Perrin (37eme), Moukoudi (79eme) et Youssouf (90eme) pour Saint-EtienneRuffier () – Debuchy (), Moukoudi (), Perrin (cap) (), Kolodziejczak () - M’Vila (), Cabaye () puis Youssouf (68eme) - Hamouma (), Boudebouz () puis Beric (45eme,), Bouanga () puis Nordin (76eme) - Khazri (: Moulin (g), Trauco, M.Camara, Diony: G.PrintantReynet () – S.Moreira (), Amian (), B.Diakité (), I.Sylla () - Vainqueur (), Sangaré (), Makengo () puis Dossevi (74eme) - Saïd () puis K.Sidibé (88eme), Leya Iseka () puis Koulouris (68eme), Gradel (cap) (: Goicoechea (g), Isimat-Mirin, Y.Sanogo, Boisgard: A.Casanova