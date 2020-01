Ligue 1: Cinq choses à savoir avant la 20e journée (vidéo)

‘’OFFENSIVE POUR XAVI’’ 🥊 | Le KO de la supercoupe laisse ‘’Txingurri’’ vulnérable et son avenir dans les airs. ✈️ | Abidal et Grau rencontrent Xavi Hernandez à Doha et le tentent de venir en juin. 🗞 [Mundo Deportivo] pic.twitter.com/RLrA4sZJd5 — Barça Actu 🇫🇷 (@Barca_Actu_) January 11, 2020

Xavi, le sens de l'histoire

''TREMBLEMENT DE TERRE DE XAVI'' | Al-Sadd a officiellement rappelé qu'il avait actuellement un contrat et que son départ devait être négocié en premier. | Le Barça a proposé à Xavi de diriger le nouveau projet sportif. [Sport]

Selon la radio catalane RAC1, les dirigeants du Barça se sont rendus à Doha pour échanger avec Xavi et parler du poste d'entraîneur du club blaugrana

Depuis son arrivée sur le banc duen 2017,n’a pas été épargné par les critiques. Le technicien espagnol est notamment montré du doigt pour l’identité de jeu qu’il inflige à son équipe, jugée beaucoup trop restrictive par rapport au style culturellement flamboyant du. Mais les résultats ne font pas l’unanimité non plus. Deux remontadas successives en(contre l’AS Roma et Liverpool) ont traumatisé les socios du club catalan. Et cette saison, la défaite en demi-finale decontre l’ 2-3 ) semble être la goutte d’eau qui fait déborder le vase. A lire aussi >> Barça-Atlético: Le résumé complet de la rencontre (2-3) Selon les informations du, la position deen interne serait de plus en plus fragilisée. Le journal catalan fait notamment état d’une réflexion des décideurs du club sur la possibilité de faire venir. L’ancien maître à jouer du, qui a quitté le club il y a 5 ans et a débuté il y a un an une carrière d’entraîneur, a toujours affiché sa volonté d’entraîner un club dont il était l’emblème. Actuellement manager d’Al Sadd,se serait même entretenu avec deux dirigeants,et, toujours selon le média catalan. Une affaire suivie de très près par les fans blaugrana…