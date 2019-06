Ligue 1 - Choupo Moting : ''Je veux rester au PSG''

L’Espérance pourrait faire appel

La finale retour de la Ligue des champions d’Afrique sera rejouée sur un terrain neutre et après la CAN 2019. C’est la décision fracassante prononcée ce mercredi à Paris par le comité Exécutif de la CAF suite aux évènements survenus lors de la rencontre qui a mis aux prises l’Espérance Sportive de Tunis (EST) et le Wydad de Casablanca (WAC), vendredi dernier à Radès. Il convient de rappeler que le match a été notamment émaillé d’incidents polémiques en raison de l’annulation d’un but en faveur duet de l’impossibilité de consulter l'assistance vidéo (VAR), alors que les Marocains étaient menés au score (0-1). La rencontre a par la suite été interrompue pendant plus d’une heure, avant que l’arbitre gambienne siffle la fin de la rencontre et ne proclame l’vainqueur de la. >> CAF CL - FINALE: match arrêté, l'Espérance de Tunis sacrée Il était ainsi délicat pour l’instance dirigeante du football africain de retirer le sacre aux Sang et Or, d’autant plus que les règlements précisent que le résultat d’un match ne peut être invalidé en raison d’une défaillance technique du système d’assistance vidéo à l’arbitrage.C’est pourtant ce que le comité Exécutif de la CAF a décidé de faire. Une sentence qui ne manquera pas de faire réagir, et pas seulement en Tunisie. Il lui reste désormais à trouver une date, au milieu d’un calendrier surchargé : la Coupe d’Afrique des nations (CAN) va débuter le 21 juin pour s’achever le 19 juillet, et plusieurs joueurs des deux équipes sont concernés. Reste à savoir aussi si les Tunisiens feront appel de cette décision, devant la Fifa ou le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’histoire n’est donc peut-être pas terminée…