Ligue 1: Les 5 chiffres à retenir de la 1ère journée (vidéo)

Seko Fofana, la recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens !

Seko Fofana signe au @RCLens pour un montant record de 10 millions d'euros #Ligue1 https://t.co/aO4b7cEETo — France Bleu Nord (@fbleunord) August 18, 2020

John Obi Mikel de retour en Angleterre

👀 You see that quote on the left... just read it. 😎👌#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/p45P8bNrQ1 — Stoke City FC (@stokecity) August 17, 2020

Fenerbahçe s'offre le crack sénégalais Mame Thiam

Kiki Kouyaté: le défenseur international malien débarque au FC Metz

⚡️ Boubakar #Kouyaté s'engage avec les Grenats ! ✍️ Le défenseur de 23 ans s’est engagé pour les 4️⃣ prochaines saisons, et sera lié au Club jusqu'en juin 2024. 💬 « C’est avec un grand plaisir que je rejoins le #FCMetz » 👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 25, 2020

L'expérimenté Alaixys Romao signe à Guingamp

Annoncée depuis quelques jours, la signature de Seko Fofana au RC Lens a été officialisée cette semaine. Le milieu de terrain international ivoirien de l’Udinese (4 sélections avec les Eléphants, 1 but) s’est engagé pour une durée de quatre ans. Les "Sang et Or" ont misé gros sur ce profil « box to box » auteur de 3 buts et 7 passes décisives en Serie A cette saison, qui avait attiré l’attention de grosses cylindrées de Serie A, puisque la somme de 10 millions d’euros, importante pour un club promu, est évoquée dans ce dossier. Fofana s'imposerait ainsi comme étant la recrue la plus chère de l’histoire du RCL ! Passé par les équipes de jeunes de Manchester City puis par Bastia, le joueur de 25 ans retrouve la Ligue 1, quatre ans après son départ pour l’Italie.A bientôt 34 printemps, le capitaine et maître à jouer des Super Eagles du Nigeria, John Obi Mikel (89 sélections, 8 buts), compte encore nous régaler. Sans club depuis son départ de Trabzonspor l’hiver dernier, le champion d’Afrique 2013 s’est engagé officiellement avec Stoke City, pensionnaire de Championship (d2 anglaise). A lire aussi >> Transferts africains: Obi Mikel a claqué la porte de Trabzonspor à cause du coronavirus ! Les "Potters" seront ainsi le troisième club de l’enfant de Jos (Nigeria) en Angleterre, resté dix ans à Chelsea et passé brièvement par Middlesbrough (2019/2020). Double champion d’Angleterre 2010 et 2015, l’ancienne idole du Stamford Bridge a signé un contrat d’une durée non divulguée à ce jour.Après une saison terminée à une décevante 7eme place de Süper Lig, le Fenerbahçe passe à l’action sur le marché des transferts. Le géant stambouliote a annoncé cette semaine la signature de l’attaquant sénégalais Mame Baba Thiam. Auteur de 11 buts en 25 matchs de championnat la saison passée avec Kasimpasa, le joueur de 27 ans, libre, s’est engagé pour une saison (plus une seconde en option). Formé en Italie et passé par divers championnats exotiques, cet ancien du PAOK Salonique et de Zulte Waregem va connaître au Fener le douzième club de sa carrière. « Je suis très heureux de signer ici, a réagi Mame Thiam après sa signature. Je connais Fenerbahçe. Je suivais déjà. C’est un très grand club. Je veux jouer le plus vite possible.»Le roc défensif des Aigles du Mali Kiki Kouyaté change de club mais pas de pays. L’ancien pensionnaire de l’EFC Medine de Bamako (Mali) et du Sporting Lisbonne (Portugal) quitte l’ES Troyes (Ligue 2) pour le FC Metz (Ligue 1). Un transfert officialisé mardi par le club lorrain. L’enfant de Bamako a paraphé un bail de quatre ans en faveur des "Grenats", jusqu’en 2024. Il reste sur une saison aboutie et prometteuse en Ligue 2 française (33 matchs et 7 buts). Du côté du Stade Saint-Symphorien, Kouyaté retrouvera ainsi ses compatriotes Mamadou Fofana (22 ans, 16 sélections) et Boubacar Traoré (19 ans).Alaixys Romao à l’En Avant Guingamp, c’est signé. Libre depuis sa résiliation de son contrat au Stade de Reims, l'homme aux 70 sélections avec les Eperviers du Togo s’est engagé cette semaine pour une saison (plus une autre en option). Âgé de 36 ans, l’ancien de l’Olympique de Marseille arrive à point nommé pour renforcer un secteur affaibli par les absences sur blessure de deux autres Africains, le Sud-Africain Lebogang Phiri et le Mauritanien El Hadji Ba.