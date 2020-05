Ligue 1 : Cheyrou débarque à l'OL (officiel)

L’attaquant camerounais d’Henan Jianye, meilleur joueur de la CAN 2017 est la cible de certains médias locaux qui l’accusent de vouloir s’en prendre « physiquement » à un journaliste de son pays.

Au commencement était un article

Une plainte en vue contre Bassogog ?

Le journaliste sportif Eric Diffo crie après avoir reçu des menaces du footballeur Christian Bassogog et de sa famille. Selon lui, le footballeur et certains inconnus ont pris d'assaut un champ à Douala où il jouait au football pour le menacer. Le journaliste a reçu... pic.twitter.com/78tBmOPWdT — TGV MEDIA (@LETGVMEDIA) May 24, 2020

Cameroun : Quand Christian Bassogog veut tabasser un journaliste https://t.co/K3R2cgLCHF — Actu Cameroun (@actucameroun) May 25, 2020

La presse sportive camerounaise est en ordre de bataille. Une seule cible dans le viseur : Christian Bassogog. Le joueur d’Henan Jianye (Chine) se fait allumer depuis dimanche soir. La raison ? Le meilleur joueur de la CAN 2017 est accusé d’avoir « tenté » de s’en prendre physiquement à un journaliste de son pays. « Je suis victime depuis hier nuit (samedi 23 mai 2020) de menace de la part des proches du footballeur Christian Bassogog. J'ai reçu une menace d'atteinte à ma vie de la part de son frère aîné. Ce matin [dimanche 24 mai] lors de mon 2-0, le joueur s'est présenté au stade [à Douala, Ndlr.] avec sa voiture et des hommes dans l'intention de me faire la peau. J'ai eu la vie sauve parce-que ceux-ci ont été retenus par des personnes présentes au stade. Mais ils sont partis en me promettant que rien n'était fini », a rapporté Franck Diffo, journaliste en service à sport-vibes.net.En effet, à l’origine du « clash », un article publié vendredi sous le titre : « Christian Bassogog : de héros à zéro ? ». Dans son texte, le journaliste critique les prestations de l’attaquant international camerounais au cours de la dernière Coupe d’Afrique (2019) en Egypte. Un article visiblement mal perçu par l’entourage du joueur qui aurait décidé de menacer l’auteur du texte. « Un article de presse, fut-il à charges, ne mérite pas une riposte physique. Que Bassogog arrête de menacer les journalistes à chaque occasion ! », s’insurge un confrère. Du coup, l’Association des Journalistes Sportifs du Cameroun (Ajsc) s’est saisie de l’affaire. Objectif, revendiquer « des excuses de la part du footballeur Christian Bassogog et de son clan envers notre camarade et confrère Franck Diffo. Ceci dans les prochaines 48 Heures ».Tout en s’insurgeant contre « toute tentative de musellement de la presse sportive », l’Association plaide pour une médiation avec le joueur. « Le président de l'Ajsc appelle à un apaisement de la situation (…) tout en exhortant les uns et les autres à privilégier le dialogue et la paix pour une meilleure collaboration entre les acteurs sportifs et la presse sportive », apprend-on. Pendant ce temps, le journaliste visé par ces « attaques » entend porter plainte contre Christian Bassogog et son entourage dans les jours qui viennent