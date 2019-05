Ligue 1 : Caen va changer de coach

Lionel Messi Soulier d'Or européen pour la sixième fois https://t.co/ocp073aXA8 pic.twitter.com/sgggIvsNbY — L'ÉQUIPE (@lequipe) 24 mai 2019

6eme Soulier d'Or pour Lionel Messi avec 36 Buts cette saison...🐐 Kylian Mbappé 2e avec 33 buts #goat #messi pic.twitter.com/OEfFfHaPVh — Foot Mercato (@footmercato) 24 mai 2019

Seul le prodige franco-camerounais du PSG,avant le déplacement de(1-3) vendredi, pouvait encore le rattraper, voire le détrôner. Pour cela, il aurait fallu que l’international français fasse trembler les filets à quatre reprises. Un objectif finalement trop lointain : malgré son but,n'a pas pu empêcheret sesende s'assurer un nouveau, et ce même avec une journée restant à disputer en- le meilleur buteur du Championnat d'Italie,, compteréalisations. Il convient de noter également qu’il s’agit du troisième Soulier d'Or consécutif pour le génie argentin, le sixième de sa carrière après 2010, 2012, 2013, 2017 et 2018. Déjà détenteur du record de Souliers d'Or devant son éternel rival(4 victoires), le capitaine catalan creuse ainsi l'écart surau terme d'un nouvel exercice de haut vol. Avecréalisations enapparitions de Liga (5 doublés et 3 triplés),toutes compétitions confondues,a placé la barre très haut pour la concurrence.1re journée : 2 buts contre Alavés (3-0). 3e journée : 2 buts contre Huesca (8-2). 5e journée : 1 but contre Gijon (2-2). 8e journée : 1 but contre Valence (1-1). 9e journée : 1 but contre le Séville FC (4-2). 12e journée : 2 buts contre le Betis Séville (3-4). 15e journée : 2 buts contre l'Espanyol Barcelone (4-0). 16e journée : 3 buts contre Levante (5-0). 17e journée : 1 but contre le Celta Vigo (2-0). 18e journée : 1 but contre Getafe (2-1). 19e journée : 1 but contre Eibar (3-0). 20e journée : 1 but contre Leganés (3-1). 21e journée : 1 but contre Gijon (2-0). 22e journée : 2 buts contre Valence (2-2). 24e journée : 1 but contre Valladolid (1-0). 25e journée : 3 buts contre le Séville FC (4-2). 27e journée : 1 but contre le Rayo Vallecano (3-1). 28e journée : 3 buts contre le Betis Séville (4-1). 29e journée : 2 buts contre l'Espanyol Barcelone (2-0). 30e journée : 1 but contre Villarreal (1-1). 31e journée : 1 but contre l'Atlético de Madrid (2-0). 35e journée : 1 but contre Levante (1-0). 38e journée : 2 buts contre Eibar (2-2).