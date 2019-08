Ligue 1 : Brest entre satisfaction et frustration

Poussifs, les Verts de Saint-Etienne ont réussi à revenir au score en fin de rencontre face à des Brestois encore une fois passés près de leur premier succès.

Le debrief

L’instant T :

Romain Perraud aurait pu dégager sans se poser de question sur ce centre d’Arnaud Nordin après 82 minutes de jeu. Mais en voyant arriver ce ballon depuis le coté opposé, il a décidé de contrôler, face au but, sans penser à la menace Denis Bouanga qui arrivait dans son dos. Le latéral de 21 ans peut s’en mordre les doigts, car sans ce contrôle manqué, pas sûr que Saint-Étienne aurait récolté un point ce dimanche.

Les buts

Les tops et les flops

Arnaud NORDIN (Non noté)

Denis BOUANGA (8)

Romain PERRAUD (5)

La feuille de match

SAINT-ÉTIENNE – BREST : 1-1

Saint-Étienne

Brest

Le Stade Brestois devra encore attendre au moins une semaine de plus pour goûter à sa première victoire depuis sa remontée dans l’élite. Comme contre Toulouse à Francis-Le-Blé huit jours plus tôt, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont ouvert le score en première période après avoir montré des choses dans le jeu et s’être créés des occasions. Cette fois, après une grosse double occasion quelques minutes plus tôt (poteau de Grandsir suivi d’un sauvetage sur la ligne de Perrin devant Charbonnier), c’est Julien Faussurier qui a lancé les Finistériens sur une action limpide (45eme+1). Une juste récompense après une entame compliquée (Saint-Étienne a vendangé à plusieurs reprises face à la cage adverse) mais un réveil certain.Mais comme la semaine dernière devant son public, le SB29 n’a pas su conserver cet avantage et a craqué dans les dix dernières minutes du temps réglementaire. En reculant au fil des minutes, les visiteurs ont permis à l’ASSE de revenir dans le match et lui ont même offert l’égalisation sur un plateau, le remuant Denis Bouanga profitant d’une erreur de relance de Romain Perraud pour rassurer Geoffroy-Guichard (83eme). Les Verts, qui poussaient un peu laborieusement et avaient du mal à développer leur jeu (Khazri a notamment été assez peu en vue), n’en demandaient pas tant. Alors que Brest continue son apprentissage dans l’élite, Saint-Étienne mesure le chemin qu’il lui reste à faire pour être à la hauteur de ses ambitions cette saison.Depuis le coté droit, Charbonnier trouve Autret en profondeur, en première intention. Le capitaine breton centre en retrait pour Faussurier qui croise sa frappe et trompe RuffierSur un centre de Nordin depuis le coté gauche, Perraud tente un contrôle mais le ballon lui échappe. Bouanga est à l'affut et en deux temps, il trouve la lucarne.S’il reste parfois brouillon et ne sera pas crédité sur le but de son équipe, son entrée a été décisive et a revigoré les siens. C’est d’ailleurs lui qui est au centre lors de l’égalisation.Il a été le meilleur Stéphanois et après de nombreuses situations qui auraient mérité meilleur sort, il a été récompensé avec un premier but sous ses nouvelles couleurs.Son match avait été impeccable jusqu’à cette cruelle 83eme minute et cette grossière erreur qui a plombé les siens.Temps très chaud – Pelouse excellente: J.Hamel (: Bouanga (83eme) pour Saint-Étienne - Faussurier (45eme+1) pour Brest: Moukoudi pour Saint-Étienne (85eme) - Belkebla (18eme) et Charbonnier (67eme) pour BrestRuffier () – Debuchy (), Perrin (cap) (), Moukoudi (), Trauco () - Aholou () puis Z.Youssouf (40eme) (), M’Vila () - Hamouma () puis Berić (65eme), Boudebouz (), Bouanga () – Khazri () puis Nordin (75eme): J.Moulin (g), Palencia, Nade, Diony: G.PrintantLarsonneur () – Faussurier (), Castelletto (), D.Bain (), R. Perraud () - Court () puis Baal (79eme), I.Diallo (), Belkebla (), Grandsir () puis Battocchio (85eme) - Autret (cap) () puis Lasne (70eme), Charbonnier (: D.Léon (g), Chardonnet, N’Goma, Mayi: O.Dall’Oglio