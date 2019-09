Ligue 1 (5e J): Monaco - Marseille en direct

Suite à son altercation avec Mohamed Salah lors du match contre Burnley, l’avenir de

Sadio

Mané

avec les

reds

de Liverpool était et est toujours au centre des débats. Pour mettre fin aux rumeurs de départ, l’international Sénégalais s’est exprimé sur son envie de rester chez les champions d’Europe en titre.

Sadio

Mané

est courtisé par Zinedine Zidane et le Real Madrid depuis l’année dernière. L’international Sénégalais, dont le contrat avec les

reds

court jusqu’en 2021, ne compte pas quitter Liverpool.

« Pour être honnête, je suis vraiment heureux de faire partie du club, de la famille ici. Nous avons les meilleurs fans du monde ici, alors je suis toujours très reconnaissant pour le soutien. Et ce n’est pas seulement bon pour moi, cela donne à toute l’équipe plus de motivation (…) J’ai vraiment du mal à décrire à quel point je suis heureux d’être ici ! », a précisé l’international Sénégalais dans les colonnes de Les Echos Liverpool.

Sadio

Mané