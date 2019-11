Ligue 1 (12e j) : Les déclarations de la semaine (vidéo)

#Suisse - Ricardo Marques Ferreira, le coiffeur privé de Cristiano #Ronaldo a été retrouvé poignardé à mort dans une chambre d'hôtel à Albisrieden à Zurich. La police a arrêté un ressortissant brésilien de 39 ans. pic.twitter.com/QXbvt7pJ4X — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) 3 novembre 2019

Le coiffeur de Cristiano Ronaldo retrouvé mort en Suissehttps://t.co/n29hIMxPWd — CNEWS (@CNEWS) 4 novembre 2019

Le coiffeur de Cristiano Ronaldo a été tué dans des circonstances mystérieuses après avoir été poignardé à mort samedi dans un hôtel de Zurich, en Suisse. pic.twitter.com/ozAWnsW5hy — Info Foot (@infoFoot_10) 3 novembre 2019

Tötungsdelikt in Zürich: Opfer war Coiffeur von Cristiano Ronaldo https://t.co/o7ZosVz7XB — BLICK (@Blickch) 3 novembre 2019

L’homme originaire de Madère, ville natale de CR7, a été poignardé à mort dans une chambre d’hôtel à Zurich, écrit A Bola. Une femme de ménage a trouvé le corps et a déclaré : "Il était sur le lit, couvert de sang et frappé de plusieurs coups de couteau. Il y avait du sang dans toute la pièce et une odeur intense d'alcool dans l’air." Le défunt, surnommé Caju, vivait à Zurich depuis deux ans et séjournait à l'hôtel où il a été tué, ajoute le média portugais. Les services de police ont ouvert une enquête en vue d'élucider toutes les circonstances de l'affaire et ont déjà interpellé un suspect, un ressortissant brésilien de 39 ans. A lire aussi >> La mère de Cristiano Ronaldo accuse la mafia du football