Ligue 1 (10e j) : Les déclarations du week-end (vidéo)

La première journée d’Elite One, le championnat camerounais de D1 a rendu son verdict ce dimanche. Au total, huit des neuf rencontres au programme ont eu lieu. Et déjà, les premiers signes d’une saison qui s’annonce très élevée se dessinent en raison notamment du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) que le pays accueille l’année prochaine. Les clubs et leurs joueurs sont donc très engagés, à l’image de Bamboutos qui n’a fait qu’une bouchée de la Colombe, vendredi, en match d’ouverture de saison. Solide sur chaque ligne, le club de Mbouda a offert un beau match aux spectateurs du stade Omnisports de Yaoundé en s’imposant 2-5 avec notamment un doublé de Muller Mbappe. Au classement, les Mangwa Boys prennent le siège de leader, devant le Canon de Yaoundé qui n’a laissé aucune chance à l’Avion de Nkam. De retour en première division, le club mythique de la capitale camerounaise fait une entrée parfaite avec un succès 3-0 à domicile. Bon match également pour Yong Sport qui bat le récent vainqueur de la Super Coupe du Cameroun, Stade Renard (2-1). Victoire également 2-1 pour Fovu de Baham et Dragon de Douala qui se sont respectivement défaits du Tonnerre Kalara de Yaoundé et de l’Union de Douala. L’autre promu de cette saison qui débute bien son championnat, c’est la Panthère du Ndé. En déplacement à Yaoundé où il affrontait Apejes de Mfou, le club a fait l’essentiel en transformant sa meilleure occasion de la partie (0-1). Dans les autres stades, le club de l’Union des Mouvements Sportifs (UMS), champion en titre, a été tenu en échec par Eding de la Lékié (1-1). Même score (1-1) entre Coton Sport de Garoua et Feutcheu. Alors que le dernier match de cette première journée de championnat va opposer Fortuna aux Astres de Douala, dans les prochains jours.Colombe 2-5 Bamboutos Canon 3-0 Avion du Nkam UMS 1-1 Eding Coton Sport 1-1 Feutcheu YOSA 2-1 Stade Renard Apejes 0-1 Panthère du Ndé Fovu 2-1 Tonnerre de Yaoundé Union de Douala 1-2 Dragon de Douala: AS Fortuna – Astres de Douala