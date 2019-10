Liga : Villarreal s’en remet encore à un Toko Ekambi décisif

Un mois après son premier doublé de la saison en championnat de première division espagnole lors de la victoire sur le Real Bétis (5-1) le 27 septembre, Karl Toko Ekambi a remis ça vendredi soir à l’Estadio de la Ceramica, en match d’ouverture de la dixième journée de Liga. Déjà buteur et héros de la victoire de Villarreal sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone 5 jours plus tôt (0-1), l’attaquant international camerounais (5 buts en 10 matchs de championnat cette saison) a inscrit un doublé face au Deportivo Alavés et contribué au succès des Sous-marins jaunes (4-1).Le Lion Indomptables est le premier à marquer dès la 13minute de jeu. Lancé en profondeur par Moreno, l’ancien joueur du SCO Angers engage une belle course et bat ensuite le gardien adverse dans un face-à-face (1-0, 13). Rattrapés en seconde mi-temps, le Camerounais montre à nouveau les griffes et permet une fois encore à son équipe de reprendre l’avantage en concrétisant un centre à ras de terre de Gomez (2-1, 65). Juste quelques minutes après la sortie de Frank Zambo Anguissa, auteur d’un match moyen. Grâce à cette victoire en tout cas, Villarreal s’installe à la troisième place du classement provisoire de cette dixième journée de Liga.