Liga : Un triste derby de Madrid sans vainqueur

Au terme d'un match loin d'être engageant, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid se sont quittés sur un score nul et vierge.

Oblak grand pour s’opposer à Benzema

Ce derby ne marquera pas les annales des confrontations entre les deux clubs de Madrid. L’Atlético et le Real se sont séparés sur un triste match nul ce samedi au Wanda Metropolitano (0-0). Un résultat qui fait davantage le bonheur des Merengue, toujours invaincus et leaders de Liga, un point devant les Colchoneros, à égalité avec Grenade au classement. Cette soirée profite aussi au FC Barcelone, vainqueur plus tôt de Getafe (0-2) dans la banlieue de la Capitale et qui a repris ainsi deux points à ses deux principaux concurrents pour le titre de champion d’Espagne en fin de saison.Au cours d’un premier acte déjà fermé, Joao Félix a semé le trouble par ses accélérations. Mais il n’a pas trouvé le cadre à la conclusion des deux meilleures situations pour l’Atlético (7eme, 41eme). En contrôle d’un Real Madrid venu avec un Federico Valverde titulaire au milieu et un Nacho aligné comme latéral gauche, les Colchoneros menaient aux points. Sas parvenir toutefois à se montrer particulièrement dangereux face au bloc merengue. Au retour des vestiaires, le Real est monté en puissance, surtout après l’entrée en jeu de Luka Modric pour les 25 dernières minutes. Il s’est même créé, peu après une tête de Saul Niguez non cadrée sur corner (73eme), la meilleure occasion de tout le match. Mais Jan Oblak a sorti une énorme parade pour repousser une tête de Karim Benzema (75eme). La chance des hommes de Zinedine Zidane de réussir un petit hold-up chez leur voisin était passée. Mais à voir ce que les deux équipes ont produit ce samedi, elles ne feront pas la fine bouche avec le point du nul.