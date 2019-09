Liga : Séville s’empare de la première place

Après la rencontre face à Newcastle,

Sadio

Mané

a réagi pour la première fois sur la brouille avec son coéquipier, Mohamed Salah. L’international Sénégalais au micro de Canal Plus, a assuré que sa relation avec l’international Égyptien est revenue à la normale.

Les images de

Sadio

Mané

à la fin du match de Liverpool contre Burnley lors de la quatrième journée de la Premier League anglaise avaient fait le tour du monde. À sa sortie, l’international Sénégalais avait littéralement pété les plombs. Le feu follet reprochait à son coéquipier, Mohamed Salah, de l’avoir oublié alors qu’il était seul devant le but adverse.

Interrogé à ce sujet, ce samedi, après le match et la victoire face à Newcastle,

Sadio

Mané

a assuré que sa relation avec Mohamed Salah est revenue à la normale « la brouille avec Mohamed Salah ? Il faut savoir se dire les choses. Je ne le critique pas car ça m’arrive aussi parfois de ne pas faire la passe.

Aujourd’hui, on est réconcilié et on est redevenu bon ami comme avant », a déclaré la star sénégalaise pour mettre fin à la polémique.

Pour rappel, Liverpool a battu Newcastle à

Anfield