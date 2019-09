Liga : Séville se relance contre la Real Sociedad

Alors que son poste est menacé, Ghislain Printant s'est confié à l'issue de la victoire de Saint-Etienne contre Nîmes et assure ne pas vouloir conserver à tout prix sa place.

Printant : « Je n'ai pas préparé ce match en essayant de sauver ma tête »

Je retiens tout. On n'aime pas souffrir, mais on leur a volontairement laissé le ballon. Beaucoup d'équipes aiment nous contrer. J'étais fatigué de subir les contres adverses et de payer à chaque fois la note. L'objectif numéro un lorsque l’on veut faire un résultat, c’est de ne pas prendre de but. On avait travaillé un schéma avec deux lignes de quatre et deux joueurs pour contrer. Nîmes nous a mis sur le reculoir mais c'est extrêmement difficile de venir s'imposer ici. La victoire peut faire comprendre aux joueurs qu'ils forment un groupe de qualité.On a subi, mais on a eu la réussite qui nous fuyait depuis le début de saison. Les faits de jeu et le VAR n'étaient jamais favorables pour nous. Aujourd'hui, un ballon est allé mourir sur le poteau (ndlr : sur une tête de Lamine Fomba). Cette action a été l'un de mes moments clés du match. Un signe. Ce n'est pas le match le plus abouti de l'ASSE, mais on le gagne.Ce n'est pas le football que j'apprécie le plus, mais les joueurs ont répondu présent dans la discipline tactique. Ils ont été récompensés par le but de Mathieu Debuchy. Notre équipe était très malade. Aujourd'hui, elle s'est comportée comme une formation qui devait faire tourner le compteur points. Peu importe la manière, il fallait repartir avec des points. Beaucoup diront que ce sont trois points heureux mais pour moi, ce sont trois points obtenus avec beaucoup de courage et de discipline.Je ne sais pas. Cette situation n'est pas facile à vivre pour tout le monde. J'ai eu des entretiens avec mes joueurs. Je les ai placés devant leurs responsabilités. La plupart de ceux qui ont débuté avaient participé à ce départ de saison catastrophique. Il fallait renverser la tendance. Je tire un grand coup de chapeaux à mes joueurs. Ce club est mythique. Aujourd'hui, il compte 8 points en 8 matchs. C'est insuffisant, surtout quand on voit la qualité du groupe. Pour l'instant, je savoure. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé ce match en essayant de sauver ma tête. Je l'ai fait pour que l'ASSE prenne trois points. Je n'ai jamais fait passer mon cas personnel avant les intérêts du club. Je n'ai jamais évoqué ma situation dans les causeries. La plus belle des réponses, c'est celle que je viens d'avoir aujourd'hui sur le terrain.