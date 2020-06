Liga : Séville maîtrise son derby de reprise

Rabhi: "Pas de traitement de faveur pour Msakni"

"J'ai lu à travers les réseaux sociaux que je me trouve en contact avec l'Espérance Sportive de Tunis, a-t-il observé mercredi en marge de la séance d'entrainement de l'équipe nationale à El Menzah. En réalité, il n'y a eu aucun contact, d'abord parce que j'évolue dans un des meilleurs championnats au monde. Après cinq, six ou sept ans, je pourrais peut-être venir à l'Espérance. Je suis jeune, et je compte m'imposer au plus haut niveau. Pourtant, je suis Espérantiste, ma mère vient du quartier de Bab Souika, et j'ai beaucoup de respect pour ce club. Je suis prêté par SC Fribourg en faveur de SC Paderborn 07 où je dois honorer un contrat de deux ans allant jusqu'au 30 juin prochain". Le joueur de 24 ans compte 13 matches avec l'équipe de Tunisie.Le président de la commission nationale de confinement relevant du ministère de la Santé, M.Mohamed Rabhi a démenti mercredi qu'il y ait eu un passe-droit ou un traitement de faveur dans le cas du milieu international de Duhail (D1, Qatar), Youssef Msakni à son retour au pays. "Dès son arrivée en Tunisie, Msakni aurait pu bénéficier d'une dérogation puisqu'il possédait une analyse négative, et avait avec lui deux bébés, raconte-t-il. Seulement, il a accepté d'entrer en quarantaine dans un centre de Sousse. Au bout de cinq jours, une deuxième analyse s'est avérée négative. Compte tenu du fait qu'il avait avec lui deux bébés, nous avons jugé qu'il peut poursuivre le confinement chez lui. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Msakni que nous lui avons accordé cette dérogation dont avaient bénéficié par le passé d'autres gens qui en ont exprimé le désir". Absent lors de la séance de mercredi, Msakni ne rejoindra probablement pas le stage de l'équipe de Tunisie de cette semaine. D'ailleurs, l'équipe nationale effectuera ce jeudi deux séances d'entrainement au stade d'El Menzah, à 9h30 et 17h30.