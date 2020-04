🔴Officiel: Accord trouvé pour la reprise de la Liga !

DĂ©confinement : pas de public dans les stades jusqu’en 2021, une Ă©vidence pour les scientifiques https://t.co/3DdUZ6JWPn pic.twitter.com/VNJSsE42tY — Sud Ouest (@sudouest) April 18, 2020

«On ne pourra pas remplir les stades tant qu’on n’aura pas de vaccin»

« Nous parlons de l’automne 2021 au plus tĂŽt »

TouchĂ© de plein fouet par le flĂ©au du, le sport-roi est mis en sommeil. Les temples mythiques du football sont dĂ©sertĂ©s par leurs fidĂšles les plus inconditionnels.ainsi que les arĂšnes africaines sont dĂ©sespĂ©rĂ©ment vides. Va-t-il dĂ©sormais falloir s'habituer aux siĂšges en plastique, aux tribunes sans vie et au silence de mort qui y rĂšgne ? A entendre une partie de la communautĂ© scientifique, c'est malheureusement une certitude. En effet, et dans une Ă©tude publiĂ©e par le quotidien français Sud Ouest , plusieurs Ă©pidĂ©miologistes ont affirmĂ© que l'absence de rassemblements publics pourrait se prolonger beaucoup plus longtemps que prĂ©vu :«», a lĂąchĂ© l’épidĂ©miologiste. L’AmĂ©ricain, bioĂ©thicien et oncologue, partage Ă©galement ce point de vue: « Vous ne pouvez pas simplement actionner un interrupteur et ouvrir l’ensemble de la sociĂ©tĂ©. Ça ne marchera tout simplement pas. C’est trop.».Si le football n’a pas encore repris ses droits, l’image d’un stade plein avec une ambiance exceptionnelle reste donc trĂšs lointaine
 « Pour les grands rassemblements, lorsque les gens disent qu’ils vont reporter pour octobre 2020, je ne sais mĂȘme pas comment ils peuvent penser que c’est une possibilitĂ© plausible. Je pense que ces choses seront les derniĂšres Ă revenir. En rĂ©alitĂ©, nous parlons de l’automne 2021 au plus tĂŽt », conclut le directeur du Healthcare Transformation Institute de l’(États-Unis). A lire aussi >> Les dossiers OFC: Foot vs Coronavirus, pronostic vital engagĂ©