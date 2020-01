Liga : Quique Sétien a réagi à la défaite

Le FC Barcelone de Quique Setien est déjà tombé. Le club catalan a été battu par Valence ce samedi. Le nouvel entraîneur blaugrana a réagi à ce revers.

Une défaite douloureuse pour Sétien

Le début de règne de Quiqe Sétien au Barça est assez mouvementé. Après deux victoires inaugurales, mais laborieuses, le coach espagnol a connu sa première défaite en Liga sur le terrain de Valence ce samedi (2-0) pour son premier gros test.En première période, on était franchement mal. On les a aidés à produire quatre ou cinq contres. Il y a beaucoup de choses à relever dans cette première période. Il y a des choses que nous n'avons pas comprises, d'autres que les joueurs ont mal interprétées, ou que nous n'expliquons pas bien, peut-être. Il y a des choses qu'il faut tenter de corriger. En deuxième période, nous avons pu progresser plus. Il y a eu des occasions franches. Mais malheureusement on n'a pas marqué et on a encaissé le deuxième.C'est une défaite douloureuse, que nous essaierons de digérer le plus vite possible. », a-t-il confié dans des propos relayés par l'AFP.