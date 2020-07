Liga NOS : Le FC Porto sacré champion du Portugal

L'ancien capitaine des Aigles de Mali, Frédéric Kanouté a parlé des jeunes joueurs africains qui émergent dans la péninsule ibérique lors d'une conférence de presse pour les légendes de la Liga. Rappelons qu'il s'est longtemps illustré avec le FC Séville, devant une star de l'équipe Andalouse à l'époque. «On sait qu’il y a beaucoup de choses qui se font pour le développement du football africain. Et cela crée de plus en plus des opportunités de jouer en Europe pour les jeunes talents,», a déclaré l'ancien joueur Malien. « Je suis persuadé que dans l’avenir, il y aura de plus en plus des joueurs africains de haut niveau dans le championnat espagnol et on retrouvera de grands buteurs», a-t-il poursuivi. Kanouté a profité de cette conférence pour faire les éloges de Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux stars des Reds qui les voit avec le Barça ou le Real Madrid. « MJ’adorerais les voir dans la ligue espagnole, même s’ils ne joueront pas pour mon équipe (Séville). Je ne sais pas si cela se produira, mais ce sont des joueurs incroyables qui bénéficieraient à la Liga », a-t-il conclu. A lire aussi >> Sénégal: Sadio Mane s’exprime sur les difficultés du football local