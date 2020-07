Liga : Messi brille, le Barça corrige Alaves

Pour son premier match de préparation de l’été, l’Olympique de Marseille s’est facilement imposé contre le FC Pinzgau (5-1), club autrichien de troisième division.

Recruté cet été, Gueye signe le premier but



𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! | #FCPSOM 1️⃣-5️⃣



Nos Olympiens débutent de la meilleure manière leur série de matchs de préparation avec une victoire face au @FCPSen 🔥



🖥 Rendez-vous mercredi 22/07 pour une nouvelle diffusion sur @Twitch du match face au SV Heimstetten ! pic.twitter.com/neY9CzZdh7

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2020

Payet marque dès la reprise



Premier match et premier but pour la dernière recrue Pape Gueye 💙🔥#DroitAuBut pic.twitter.com/Tr46O7UzJz

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2020

C’est reparti pour l’Olympique de Marseille. Deuxième du classement de Ligue 1 en 2019-2020 et qualifié, donc, pour la Ligue des Champions la saison prochaine, le club phocéen a repris le chemin de l’entrainement il y a déjà plusieurs semaines, et il a passé un autre cap ce dimanche. Il a en effet disputé son premier match amical de préparation lors de son deuxième stage effectué en Allemagne. Contre une formation autrichienne de troisième division, le FC Pinzgau.Sans surprise, cela s’est très bien passé pour l’OM face à ce faible adversaire (5-1). Les hommes d’André Villas-Boas ont débuté dans un système en 4-3-3 (Mandanda – Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Gueye, Sanson – Thauvin, Benedetto, Chabrolle), et ont ouvert le score dès la 24eme minute. Après une première tentative non cadrée de Benedetto et une belle frappe de Thauvin déviée en corner, Gueye, transfuge estival en provenance du Havre, s’est illustré en signant le premier but.Alvaro l’a imité de la tête (31eme) dans un stade à huis clos. Entré en jeu au retour des vestiaires, Payet a vite corsé l’addition (47eme). Sanson (50eme) et Germain (72eme) ont également fait trembler les filets, tandis que la défense marseillaise n’a pu terminer invaincue (but de Tandari à la 61eme). Un but encaissé par le jeune Ngapandouetnbu (17 ans) qui avait pris la place de Mandanda à la 46eme minute. Prochaine sortie de l’OM : mercredi contre le SV Heimstetten, un club de D4 allemande.