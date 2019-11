Liga : Levante s’offre le FC Barcelone

Après près de deux ans d’absence, Vincent Aboubakar est de retour au sein de l’équipe nationale fanion du Cameroun. Relégué en équipe réserve du FC Porto (1 match cette saison en D2 du Portugal), l’ancien attaquant de Lorient est retenu dans la liste des joueurs appelés à disputer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 contre le Cap-Vert (le 13 novembre à Yaoundé) et le Rwanda (le 17 novembre à Kigali). Malgré son faible temps de jeu en club, Toni Conceiçao, l’entraîneur des Lions Indomptables veut bien donner sa chance au joueur formé à Coton Sport de Garoua. Comme Fabrice Olinga du Royal Mouscron, club de D1 de Belgique. Deux nouveaux intègrent la tanière des Lions Indomptables : à d’autres nouveaux à l’instar de Lamkel Ze du Royal Antwerp et Bambock Franck du FC Maritimo. Ou encore du gardien de but du CIK Kamsar en Guinée Conakry, Haschou Kerrido. A noter cependant la non convocation de Georges Mandjeck, milieu de terrain du Sparta Prague.Onana André (Ajax Amsterdam - Pays Bas) Ondoa Ebogo Joseph Fabrice (Kv Ostende Belgique) Haschou Kerrido (Cik Kamsar - Guinée Conakry)Nyom Allan Getafe - Espagne Fai Collins Ngoran Suiru (Standard Liege – Belgique) Onguene Jerome Junior (Salzbourg – Autriche) Castelletto - Jean Charles (Stade Brest-France) Ngadeu Ngadjui Michael (La Gantoise-Belgique) Dawa Tchakonte Joyskim (Fk Mariupol - Ukraine) Oyongo Bitolo Ambroise (Montpellier – France)Kunde Malong Pierre (Mainz 05-Allemagne) Zambo Anguissa Andre Frank (Villarreal-Espagne) Olinga Fabrice (Mouscron – Belgique) Djoum Gilles Arnaud (Al Read - Arabie Saoudite) Bambock Franck (Maritimo – Portugal)Toko Ekambi Karl (Villareal – Espagne) Ganago Ignatius (OGC Nice - France) Bassogog Christian (Henan Jianye - Chine) Choupo Moting Eric Maxim (PSG- France) Aboubakar Vincent (Porto – Portugal) Lamkelze Didier (Antwerp- Belgique) Nsame Jean Pierre (Young Boys – Suisse) Moumi Ngamaleu Nicolas (Young Boys – Suisse)