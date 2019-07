Liga : Les premiers mots de Griezmann au Barça

"On va tout donner pour se qualifier en finale de cette CAN demain, on va bien préparer la rencontre aujourd’hui, on n’a pas eu le temps de le faire à cause du peu de temps qu’on a", a indiqué le défenseur du Real Betis. "On connait cette équipe du Nigéria, ne nous sommes pas la même qu’avant et eux aussi ils ont fait quelques changements, on va laisser le passer à côté et réfléchir sur le match de demain", a-t-il ajouté. Et à propos de la blessure d’Atal et de son absence demain, le joueur du Bétis a déclaré : "Youcef s’est Youcef, c’est un joueur agréable qui a toujours le sourire, son absence c’est une perte pour nous et on va essayer de gagner le match de demain pour lui offrir cette victoire". "Je ne serai pas surpris de leur présence surtout qu’on va disputer une demi-finale de la CAN, c’est beau de les avoir à nos côtés", a-t-il conclu.