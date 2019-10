Liga : le virus FIFA frappe encore le Real Madrid !

Luka Modric s'est tout d'abord fait mal sur une faute commise sur Harry Wilson tandis que Gareth Bale a ressenti des gênes à la jambe pour sa part. Modric, qui ne pouvait plus s'appuyer sur sa jambe droite, a dû quitter le terrain après que les soigneurs sont entrés sur le terrain pour s'occuper de lui. Il a ensuite été remplacé par Milan Badelj.Le scénario fut différent pour Gareth Bale, qui a terminé la rencontre en boîtant, sans pouvoir courir puisque touché à la jambe gauche. Ryan Giggs avait réalisé ses trois changements et l'attaquant du Real Madrid, qui a marqué le but de l'égalisation de sa sélection, a dû rester sur le terrain jusqu'à la fin du match sans pouvoir participer au jeu de son équipe.Le virus FIFA frappe à nouveau le Real Madrid en un claquement de doigts. Et le Clasico est dans deux semaines. La présence de Kroos pour ce match est encore incertaine.