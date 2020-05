Liga : Le torchon brûle entre Garay et Valence

En mode diesel, le Borussia Dortmund a pris le meilleur sur Paderborn (6-1). Face à la lanterne rouge, Jadon Sancho a inscrit un triplé.

Sancho, un triplé et un hommage à George Floyd



🇩🇪 #Bundesliga

🙌 Au tour de Jadon Sancho de rendre hommage à George Floyd pic.twitter.com/bpLkzA4Uzq

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2020

Schmelzer, au bon souvenir de 2013

Le titre n'est plus qu'une utopie pour Dortmund, relégué à 10 points du Bayern, mais la deuxième place est loin d'être validée. Le Borussia a vu revenir Mönchengladbach à 1 point avec sa victoire 4-1 contre Berlin, il fallait donc faire le boulot contre la lanterne rouge, Paderborn. Sans Haaland, blessé lors du Klassiker perdu face à Munich la semaine dernière. À première vue considérée comme un déplacement facile,. Les hommes de Lucien Favre manquent de précision, et la domination est stérile au retour des vestiaires.Revenu avec de meilleures intentions, le Borussia reprend son siège des buts paderbornois. Hakimi reprend du droit et bute sur Zingerle (49e), Hümmels manque de marquer sur corner (50e) et Hazard loupe sa reprise pour une énième énorme occasion (51e). Finalement, Can déborde, bute sur Zingerle qui repousse sur Hazard.Dans la foulée, c'est Jadon Sancho qui continue son récital cette saison. Le prodige anglais reprend un caviar de Julian Brandt (57e) et s'en va célébrer en retirant son maillot, arborant. Après Marcus Thuram cet après-midi , Sancho rend hommage à l'Américain décédé lundi et dont la mort secoue l'Amérique en ce moment. Après la réduction du score sur un penalty litigieux d'Hünemeier (72e), Sancho enlève tout doute au BVB et inscrit un doublé d'une frappe croisée (74e). Hachraf Hakimi poursuit la domination des visiteurs par une frappe du droit et une célébration les bras en croix (85e) avant un but de Schmelzer (89e) et la troisième réalisation d'un Sancho éclatant (91e).2013. C'est l'année du dernier but de Marcel Schmelzer, pilier de l'équipe finaliste de la Ligue des Champions cette année-là. Dortmund était emmené par un Lewandowski exceptionnel en pointe, mais avait chuté en finale contre le Bayern. Le latéral allemand (32 ans) a remonté avec son but. Un Schmelzer tout sourire, félicité par Mats Hümmels, autre grand nom de l'époque.Dortmund l'emporte 6-1, conforte sa position de dauphin du Bayern et prendsur la quatrième place.