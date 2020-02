Liga : Le Real tombe à Levante

Ce samedi soir, Monaco et Dijon ont partagé les points dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1 (1-1). Un mauvais résultat pour le club de la Principauté, qui manque une occasion en or de s'affirmer dans la course à la Ligue des Champions.

Dans une rencontre au rythme de jeu très modéré, l'AS Monaco et le Dijon FCO ont réalisé un match nul (1-1). Les buts ont été inscrits par Mama Baldé (56eme) et Guillermo Maripan (79eme). Ce résultat nul n'arrange aucune des deux équipes. Le capitaine dijonnais Julio Tavares a manqué la balle de match dans les dernières minutes.

UN DFCO PRO-ACTIF EN DEBUT DE RENCONTRE

Avant cette rencontre au stade Gaston-Gérard, les hommes de Stéphane Jobard n'avaient gagné que deux de leurs onze derniers matchs de Ligue 1. Les Bourguignons en étaient conscients, et ils ont montré envie et détermination d'entrée. Julio Tavares signait la première occasion franche de la rencontre, sur un centre de Romain Amalfitano, mais son coup de tête décroisé passait de peu à côté (19eme). Très remuant, le capitaine Tavares tentait de nouveau sa chance seul dans la surface sur un service de Didier Ndong, mais sa frappe tendue du droit était déviée de peu par Benoit Badiashile (25eme). Islam Slimani était également dangereux sur un service de Stevan Jovetic, mais Runar Runarsson, le gardien islandais du DFCO, sortait cette puissante frappe enroulée du droit (27eme). Dans une première partie de match assez calme, Stephy Mavididi était le dernier à tenter sa chance, mais son tir du gauche était bien bloqué par Benjamin Lecomte (42eme).

MONACO ET SLIMANI TROP IMPRECIS





La supériorité technique des hommes de Robert Moreno était évidente, et elle fut accompagnée d'un excès de confiance fatal au retour des vestiaires. Adrien Silva manquait sa passe en retrait en destination de Badiashile, ce qui permettait à Mama Baldé de se jouer de Maripan d'une belle feinte. La frappe dans le rectangle à ras-de-terre de l'attaquant bissau-guinéen ne laissait aucune chance à Lecomte (1-0, 56eme). Le sixième but cette saison en Ligue 1 de l'attaquant du DFCO. L'AS Monaco était alors tirée d'un sommeil bien trop profond, mais pas forcément mieux inspirée. Pas de changement pour Moreno avant la 78eme minute (un seul de toute la rencontre, Fabregas suppléant Jovetic) et l'étau dijonnais se resserrait. Jusqu'à ce coup franc anodin d'Adrien Silva, repris d'une tête d'Islam Slimani mal repoussée par Runarsson sur Guillermo Maripan, qui surgissait dans le petit rectangle pour marquer son deuxième but de la saison en Ligue 1, contre toute attente (79eme, 1-1).



Islam Slimani aurait pu se mordre les doigts de sa frappe seul à côté du but vide (82eme), mais l'international algérien partagera ses regrets avec Julio Tavares. L'international cap-verdien manquait le dernier face-à-face de la rencontre devant Benjamin Lecomte, malgré une opportunité inespérée due à un mauvais alignement défensif de Ruben Aguilar. L'ancien gardien du Montpellier Hérault sortait une manchette du bras gauche salvatrice dans sa surface de but (90eme+2). Ce succès n'arrange aucune des deux équipes, puisque Lille s'est imposé ce soir contre Toulouse (3-0) et prend seul la troisième place de Ligue 1 (avec 43 points). Dijon (17eme, 27 points) est sous la menace de Nîmes, qui compte actuellement le même nombre de points en tant que barragiste. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder espéreront un bon résultat des Crocodiles demain à Rennes (17h), puisqu'un succès des Bretons laisserait l'ASM à 5 points. Les deux équipes auront donc un oeil attentif sur le Roazhon Park demain après-midi.