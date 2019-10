Liga : Le Real ne veut pas attendre pour Eriksen

Selon Marca, le Real Madrid serait prêt à s’offrir Christian Eriksen dès le Mercato hivernal. Tottenham souhaiterait en tirer une indemnité de transfert.

A coût réduit ?

Des besoins au milieu

Le Real Madrid l’avait ignoré, l’été dernier, privilégiant un transfert de Paul Pogba… et espérant que la situation devienne ce qu’elle est aujourd’hui ? Christian Eriksen, puisque c’est lui dont il s’agit, n’a toujours pas prolongé avec Tottenham, à moins d’un an de l’expiration de son contrat. Et désormais, le Danois représente une opportunité à moindre coût pour la Casa Blanca. Le club espagnol semble en position de force et pourrait, selon Marca, s’offrir le milieu de terrain dès le prochain Mercato, en janvier.Tottenham, qui n’est pas parvenu à s’accorder avec le joueur de 27 ans autour d’une prolongation de contrat, aurait maintenant accepté l’idée de le vendre dès le marché hivernal, préférant en tirer une indemnité de transfert plutôt que de le laisser filer libre six mois plus tard. D’après le quotidien espagnol, un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros pourrait permettre à la direction Merengue de boucler le deal. Entre les deux clubs, la situation est plutôt inhabituelle : ces dernières années, le Real avait payé le prix fort à chaque fois qu’il s’était attaqué à un Spur. En 2013, il avait fait de Gareth Bale le joueur le plus cher de l’Histoire en déboursant 101 millions d’euros. La saison précédente, Luka Modric lui avait coûté 35 millions d’euros.Eriksen souhaitant rallier Madrid, la direction espagnole a toutes les cartes en mains pour négocier. Mais elle pourrait aussi décider de ne pas prendre le moindre risque et de payer la somme réclamée par Daniel Lévy, le patron des Spurs. Un peu comme elle l’avait fait avec Chelsea, il y a quelques mois, réglant les 100 millions d’euros demandés pour les Blues pour s’offrir Eden Hazard, à un an de la fin de son bail. D’autant que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam répond à un besoin. Zinedine Zidane manque de solutions pour rafraîchir un entrejeu à bout de souffle. Le mois dernier, au moment d’affronter le PSG en Ligue des Champions, le technicien français n’avait que trois milieux de terrain à sa disposition.