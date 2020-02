Liga : Le Real Madrid accroché par le Celta Vigo

Le défenseur international autrichien David Alaba a exprimé son désir de rejoindre le championnat anglais un de ses jours.

David Alaba est un des joueurs cadres du Bayern Munich et il y est encore lié jusqu’en juin 2021. Toutefois, cela ne l’empêche pas de faire des plans pour le futur et envisager une expérience dans un autre championnat. Sa préférence va au championnat anglais. Fan d’Arsenal lorsqu’il était plus jeune, il se verrait bien en effet de découvrir les joutes de la Premier League et marcher sur les pas de son idole, un certain Patrick Vieira. « On verra ce qui se passera dans le futur, a-t-il confié à The Times. Je connais très bien la Premier League parce que je l'ai beaucoup suivie quand j'étais plus jeune. Je supportais les Gunners et Vieira était l’un de mes joueurs favoris. Pour l’instant, je n’y pense pas trop mais je m’imagine jouer ailleurs ».

Alaba veut une deuxième Ligue des Champions avec le Bayern

Tout en révélant son attirance pour l’Angleterre, Alaba a quand même assuré qu’il était pleinement concentré sur ses devoirs avec le Bayern. Un club avec qui il totalise 350 apparitions. « Je suis très concentré sur le Bayern Munich, a-t-il clamé. Nous voulons vraiment atteindre nos objectifs et je veux vraiment aider l'équipe. Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs en Bundesliga, en Coupe et peut-être aussi pour réaliser notre rêve en gagnant Ligue des champions. Nous savons que tout dépend des petites choses pour gagner la Ligue des champions, des petits détails et ce que je sais, c'est que nous avons une grande équipe et un excellent état d’esprit. Vous pouvez le voir dans notre entraînement et dans notre jeu en ce moment. »