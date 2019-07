Liga : Le Real craint une très grave blessure pour Asensio

Selon Le Parisien, le PSG et Everton sont tombés d’accord pour le transfert d’Idrissa Gueye vers la capitale. Un montant de 32 millions d’euros est évoqué.

Il y a eu Bakker, Bulka, Herrera, Sarabia et Diallo. Et il devrait y avoir Idrissa Gueye. A la recherche d’une vraie sentinelle depuis de longs mois, le Paris Saint-Germain serait sur le point d’accueillir le milieu de terrain d’Everton Idrissa Gueye. Selon Le Parisien, le club francilien aurait en effet trouvé un accord avec les Toffees. L’offre aurait été formulée samedi par Leonardo, qui a visiblement réussi à convaincre le septième du dernier championnat anglais. Celui qui s’est incliné vendredi en finale de la CAN avec le Sénégal est actuellement en vacances à Dakar et serait attendu d’ici la fin de semaine pour passer sa visite médicale et s’engager avec le champion de Franc en titre. Un contrat de cinq ans pourrait être signé par l’ancien Lillois.