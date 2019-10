Liga : Le FC Séville assure, la Real Sociedad dans le Top 4

Il a confié que l’objectif visé par l’instance fédérale à travers le championnat d’élite U17 est la qualification aux JO de Paris et le Mondial 2024. C’est le 02 novembre que les jeunes des U17 fouleront les pelouses pour leur championnat. Animant une conférence de presse le jeudi 17 octobre dernier , Sory Diabaté a donné les priorités de la Fédération par rapport aux échéances futures concernant le football des jeunes. Il a indiqué que la participation aux JO de Paris et au Mondial 2024 sont les buts visés par la FIF. C’est la raison pour laquelle, le championnat d’élite U17 sera prioritairement consacré à l’encadrement et la formation des jeunes joueurs. Toutefois, il a insisté sur l’importance de ce championnat d’élite qui selon lui, permettra à la fédération d’éviter les fraudes sur les âges des joueurs. Réservée aux joueurs dont l’âge varie en 13 et 16 ans, cette compétition servira également de creuset à la création d’une sélection compétitive qui assurera la relève du football ivoirien. « Ce championnat est institué pour éviter les fraudes sur l’âge, pour construire une sélection nationale de U17 pour assurer la relève de notre football. Ce centre d’excellence de la Fédération regroupera les jeunes âgés de 13, 14, 15 et 16 ans », a confié Sory Diabaté. En outre, l’objectif assigné à cette nouvelle génération est la qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024 et le Mondial de cette même année. « Paris 2024 et la Coupe du monde 2024», a-t-il ajouté. Le championnat des cadets « Elites Jeunes » des U17 débutera le 2 novembre prochain avec 24 équipes dont 3 de la D3, 8 de la Ligue 2 et 13 de la Ligue 1. Ces équipes sont reparties en deux poules de 12 équipes chacune. Tous les clubs du football ivoirien se sont engagés à l’exception de l’Asec (Ligue 1) et le Stade (Ligue 2) qui ont décidé de ne pas y participer.