Liga : Le Clasico décalé en décembre ?

Présidé par le bouillant Mortada Mansour, le Zamalek vit un début de saison chaotique.

Zamalek president told his players: "None of you is a allowed to have a Facebook page. Pick between Zamalek and your Facebook & Instagram page. Whoever opens a social media page I will fine him half his salary, and every time you post you will be fined." - Via @bylka613_ pic.twitter.com/2HYyTu5wXq