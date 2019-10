Liga : Le Clasico Barça-Real reporté au 18 décembre ?

Blessés, Paul Pogba et David De Gea manqueront à Manchester United contre Liverpool dimanche en Premier League.



BREAKING: Manchester United duo Paul Pogba and David de Gea have been ruled out of Sunday's match against Liverpool.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 16, 2019

Martial de retour ?

Sous pression au retour de la trêve internationale, Ole Gunnar Solskjaer n’est pas aidé par le sort. Le manager de Manchester United devra faire sans Paul Pogba et David De Gea dimanche pour la réception de Liverpool (17h30). Un derby d’Angleterre déjà déséquilibré sur le papier, entre le 12eme de Premier League et le leader qui a fait carton plein depuis le début de la saison.De Gea s’est lui blessé avec l’Espagne ce mardi en Suède, dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2020 (1-1) . Le gardien de la Roja est sorti en cours de match, se plaignant de l’adducteur. MU n’a pas encore communiqué sur la gravité exacte de sa blessure.Si Pogba et De Gea manqueront donc à l’appel, Anthony Martial pourrait revenir à la compétition. Touché à la cuisse en août, l’international français devrait être à disposition de Solskjaer. Même chose pour Luke Shaw, qui souffrait d’un souci aux adducteurs.Des renforts qui ne seraient pas de trop pour les Red Devils, dans l’espoir de réaliser un exploit contre le voisin et rival pour lancer leur saison pour de bon.