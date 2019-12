Liga : L'Atlético peine encore

Après le large succès obtenu à Nimes, Rudi Garcia a émis l’espoir de voir son équipe de l’OL continuer sur sa lancée.

Garcia : « On a fait un match intelligent »

Surpris par Lille, mardi dernier dernier à domicile (0-1), l’OL a bien rebondi vendredi soir, en ouverture de la 17e journée de Ligue 1. Les Gones n’ont fait qu’une bouchée d’une équipe nîmoise rapidement réduite à dix (puis à neuf). Rudi Garcia, l’entraineur de l’équipe, a naturellement apprécié cette belle réaction. « Ça permet de repartir de l’avant. Il fallait absolument repartir avec une victoire. On doit tout faire maintenant pour battre Rennes à domicile et pouvoir enchainer, a-t-il déclaré sur Canal+. Ce n’est qu’en enchainant les victoires qu’on va remonter au classement. On ne l’a pas trop fait pour l’instant, même si on avait à un moment gagné quatre matches. On a pris du retard en perdant à Lille, et on l’a rattrapé en partie en gagnant ce soir ».Concernant le contenu, et malgré des faits de jeu favorables, l’entraineur de l’OL a jugé qu’il y avait de nombreuses satisfactions et enseignements positifs à tirer : « Je trouve qu’on a fait un match intelligent, il fallait absolument marquer le deuxième. Après c’était plus simple. Mais on a été sérieux et nous ne sommes pas tombés dans la provocation. On a su faire tourner le ballon, et trouver l’ouverture par quatre fois à l’extérieur c’est bien. »Lyon s’est relancé et a signé un score fleuve. Néanmoins, la soirée n’a pas été parfaite puisqu’il y a eu la sortie de Rafael sur blessure dès la mi-temps. Garcia a croisé les doigts pour que son défenseur Brésilien n’ait rien de grave : « J’espère que le point noir ce n’est pas la blessure de Rafael. Parce que j’ai déjà perdu trois latéraux sur cinq. Et si c’est le cas, il va falloir être inventif pour mardi ». Mardi, c’est Leipzig qui se présente au Parc OL et le faux-pas sera interdit.