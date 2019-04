Liga : L’Atlético Madrid s’impose contre Valence et retarde le titre du Barça

Dans les colonnes de média sénégalais, E-Media, Idrissa

Gana

Gueye s’est exprimé sur son rôle en équipe nationale du Sénégal. Le milieu international sénégalais d’

Everton

assure qu’il n’a pas besoin de porter le brassard pour être un leader.

Comme le montre les images en sélection, Idrissa

Gana

Gueye met toujours l’ambiance quand il est en sélection. Sur son r

ôle de leader dans le groupe, l’international sénégalais assure «

Bah, je suis un leader dans tous les domaines, sur le plan technique mais également au niveau de la parole... Quand il faut parler, je parle, les gens m’écoutent. Quand il faut gueuler, je le fais aussi, mais toujours dans la bonne manière pour que le message passe bien. Au niveau de l’ambiance aussi, oui, ça fait partie de ma personnalité. J’aime bien mettre de l’ambiance dans le vestiaire et qu’on soit tous contents de rejoindre la sélection, surtout qu’on vive des moments inoubliables. C’est vrai qu’il y a le football, mais en dehors des terrains, on passe beaucoup de temps ensemble, on est enfermés à l’hôtel et si on ne rigole pas, si on ne passe pas du bon temps ensemble, c’est clair qu’on va s’ennuyer. C’est pourquoi j’essaie toujours d’amener cette bonne humeur, qu’on soit tous ensemble, qu’il y ait une ambiance saine dans le vestiaire et qu’on kiffe notre sélection. »

Au micro de

Emedia

, il assure qu’il n’a pas besoin du brassard pour jouer son rôle « (Rires) Voilà ! C’est ça. Je n’ai pas besoin du brassard pour jouer ce rôle de capitaine. Ça, tout le monde le sait. Je suis un leader naturel. Je le fais naturellement. C’est un truc que je fais naturellement parce que je suis comme ça.