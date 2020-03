Liga : la proposition de Javier Tebas pour finir la saison

Selon le président de la Ligue espagnole de football professionnel, il est possible de terminer les compétitions avant le 30 juin prochain, malgré l’arrêt imposé par la propagation du coronavirus qui continue de secouer le monde.

Garanties de santé avant le redémarrage

Le président de la Liga s'est entretenu avec les principaux médias espagnols. L’objectif pour Javier Tebas, évaluer la situation actuelle générée par l'épidémie de Covid-19 et son impact. Pour le patron du football espagnol, il est possible que les compétitions, à l’arrêt depuis quelques semaines, se terminent avant le 30 juin prochain, comme initialement prévu. Cela en permettant aux clubs de disputer quatre matchs tous les dix jours.« Compte tenu de la situation actuelle, nous pensons pouvoir reprendre les compétitions en mi-mai, peut-être pendant la troisième semaine. Si les circonstances le permettent, nous pourrions présenter cela. Il y a 30 ligues affectées, 30 tournois de coupe, et nous devons coordonner chaque calendrier au niveau national et international. Nous devons travailler ensemble », a-t-il confié à ABC.La Liga fera en effet partie de la Commission centrale de l'UEFA chargée de redessiner le calendrier européen du football. Avec l’European Club Association (ECA) et la Premier League. « Nous travaillons avec des ligues comme la Serie A en Italie, qui a encore 14 matchs à jouer, ou la ligue danoise, qui en a encore 15 à jouer », poursuit Javier Tebas au micro de El País. Et d’ajouter : « la décision de l'UEFA de reporter l'EURO 2020 nous aidera à trouver un moyen de terminer nos compétitions. Nous avons fait nos calculs de calendrier avant même la décision de le reporter. Nous savions que nous pourrions travailler sur quelque chose et nous examinons maintenant différentes dates de redémarrage. Nous devons travailler en sens inverse, pour ainsi dire, en regardant la dernière date à laquelle nous pourrions commencer à jouer pour trouver d'autres options ».Une condition s’impose cependant pour le redémarrage des compétitions : la santé des athlètes. « Il y aura des garanties de santé complète avant de recommencer à jouer », dixit Javier Tebas qui évoque la possibilité de jouer des matchs à huis clos. « Cela ne dépend pas de nous, mais des gouvernements de chaque pays. S'ils disent que nous pouvons jouer, nous jouerons. Sinon, nous ne le ferons pas », assure le dirigeant espagnol. Et encore dit-il a ABC, la possibilité de jouer des matchs à huis clos dépendrait également des autorités sanitaires. « S'ils nous disent de jouer à huis clos, nous jouerons à huis clos, mais cela sera décidé à ce moment-là », lâche Javier Tebas.