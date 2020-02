En s’imposant ce samedi contre Southampton, Liverpool a établi sa deuxième plus longue série de victoires en championnat.



22 - Liverpool will end today 22 points clear of second-placed Manchester City in the Premier League table; this is the biggest lead any league-leader has ever had at the end of a day in English top-flight history. Gap. pic.twitter.com/xgG4P8m3w1

— OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2020

Liverpool possède une avance record sur son dauphin

Liverpool n’en finit plus d’accumuler les succès en Premier League. Ce samedi, contre Southampton (4-0), les Merseysiders en ont récolté un 16e de suite et aussi le 24eme en 25 parties de championnat. Dans toute leur histoire, il n’y a qu’une seule fois où ils ont réussi à assurer une série de victoires plus longue.Par ailleurs, Salah et consorts restent sur 20 succès de suite à Anfield. Une seule équipe a fait mieux dans l’histoire en Angleterre et c’est le…Liverpool de Bill Shankly en 1972.En l’emportant contre les Saints, les Reds ont aussi porté à 73 leur nombre de points au classement. C’est 22 de plus que leur premier poursuivant au classement, Manchester City. En Premier League, il n’y a jamais eu un écart aussi conséquent entre le leader et son dauphin après une journée de championnat.. Là aussi, la performance réalisée est tout simplement ébouriffante. Et les champions d’Europe ne comptent certainement pas s’arrêter en si bon chemin.