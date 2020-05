Liga : Javier Tebas compte sur une reprise le 12 juin

Alors qu'aucune date n'a encore été fixée pour la reprise du championnat d'Espagne, Javier Tebas a confié son opinion sur le sujet.

Du football quotidien pendant 35 jours dès la reprise

Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est exprimé au sujet d'une reprise possible de la Liga. Si l'entraîneur de Leganés, Javier Aguirre, avait fixé la date au 20 juin, Tebas a lui une autre ambition pour le championnat espagnol comme il l'a confié au micro de Movistar.« Je ne sais pas, cela dépendra des phases. J'aimerais que ce soit le 12 juin. Cela dépendra des poussées du virus... Les première et deuxième divisions prendront fin en même temps. Il y aura du football tous les jours pendant 35 jours » , a indiqué Tebas. En outre, il a donné plus de précisions sur le protocole qui sera appliqué pour les joueurs. « Lorsque la compétition arrivera, les joueurs seront testés 24 heures à l'avance. Dans l'environnement des rencontres, l'infection est pratiquement impossible car nous avons réalisé une étude que nous présenterons et qui montrera que les matchs présentent le moins de risques. Si tout le monde respecte les règles sanitaires. Ce que je demande, c'est plus de tension et de concentration pour respecter ces règles ».