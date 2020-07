Liga (J36) : A Valladolid, le FC Barcelone a assuré l'essentiel

Poussif dans le jeu, le FC Barcelone a toutefois profité de son déplacement à Valladolid pour s'imposer (0-1) et revenir au contact du Real Madrid.



🚨 L'un des ratés de l'année pour Antoine Griezmann !

😵 Seul à 6 mètres de la cage, il s'emmêle complètement les pinceaux ! pic.twitter.com/VY15VtbD8W

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 11, 2020

Alors que le Real Madrid s'est imposé face à Alaves vendredi et en a accessoirement profité pour reprendre son avance sur le Barça, le club catalan rendait visite au Real Valladolid ce samedi pour ne pas laisser filer les coéquipiers de Karim Benzema vers le titre. Le Barça débutait bien la partie et Arturo Vidal ouvrait la marque au quart d'heure de jeu, après avoir été servi d'un petit ballon piqué de l'extérieur du pied signé Messi. Antoine Griezmann aurait pu s'offrir le but du break, mais s'est offert un gros raté à la place. Alimenté par Semedo via un centre rasant, le champion du monde manquait de reprendre le cuir du pied droit et le ballon rebondissait sur son pied gauche pour finalement sortir en six mètres (19e). Un raté spectaculaire, qui inspirait Kike quelques instants plus tard. Peu avant le repos, le joueur des Pucelanos se retrouvait seul face à Ter Stegen, mais perdait l'équilibre, puis le ballon. 1-0 au repos, le Barça méritait sa maigre avance.Mais les locaux sentaient qu'il y avait un coup à jouer en seconde période et jouaient crânement leur chance. À l'heure de jeu, suite à un coup-franc, la reprise de la tête d'Unal obligeait Ter Stegen à briller, et Messi rétorquait en sollicitant Masip sur coup franc direct. Puis, en plein temps fort de l'équipe locale, Luis Suarez s'écroulait dans la surface adverse suite à un accrochage avec Oscar Plano après l'avoir éliminé d'une feinte, mais l'arbitre faisait signe de continuer à jouer. Avec un bon Ter Stegen le Barça, pusillanime, allait garder son mince avantage jusqu'au bout malgré l'insistance des Pucelanos. 1-0, Barcelone s'accroche malgré tout.