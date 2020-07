Liga (J33) : Accroché par l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone voit le titre s'éloigner

Après le carton de son équipe à Brighton lundi soir (3-0), Ole Gunnar Solskjaer se félicitait de pouvoir compter sur autant de joueurs pour marquer des buts quand Manchester United avait souvent tout misé sur un seul artificier.

Solskjaer : « On a toujours eu des joueurs qui pouvaient nous faire gagner »

Des buteurs en série comme Ruud van Nistelrooy et, plus récemment, Cristiano Ronaldo, ont forcément laissé un vide immense lorsqu'ils sont partis. Privé de tels buteurs, Manchester United a dû se reconstruire petit à petit, et finir par trouver un nouveau fonctionnement, avec non plus une ou deux locomotives de luxe pour tirer tout le train, mais tout un ensemble de wagons qui ont su faire mieux que prendre le relais, au point que l'on puisse aujourd'hui parler de succession. Le carton des Red Devils mardi soir à Brighton (3-0, 32eme journée de Premier League) en a encore été la preuve formelle : tout le monde aujourd'hui dans l'équipe peut marquer et personne ne s'en prive, avec en stars de la soirée Mason Greenwood et Bruno Fernandes, auteur d'un doublé. Comme les supporters, Ole Gunnar Solskjaer ne sait plus trop où donner de la tête à l'arrivée. Le Norvégien est surtout très content de pouvoir tabler sur autant de joueurs décisifs. « C’est bien d’avoir des joueurs qui marquent, appréciait l'ancien Supersub des Red Devils. On sait qu’Anthony Martial et Marcus Rashford mettront plus de buts – ils en ont mis 19 chacun cette saison – mais Bruno Fernandes est arrivé, et il fait de l’excellent travail. Mason Greenwood marque aussi pas mal de buts. Paul Pogba en mettra toujours quelques uns. Scott MacTominay n’était pas loin ce soir (mardi soir), Dan James aussi. Odion a fait une belle entrée. C’est important. »Même si cela doit trancher violemment avec les chapitres précédents de l'histoire de Manchester United. Trancher, vraiment, ou rester dans la continuité de ce qu'il s'est toujours pratiqué du côté d'Old Trafford. Solskjaer a la réponse. « Nous n’avons jamais compté que sur un seul joueur, même si par le passé, nous avions un Ruud van Nistelrooy ou un Cristiano Ronaldo qui pouvaient marquer 50 ou 60 buts par saison. On a toujours eu des joueurs qui pouvaient nous faire gagner. » Résultat : Manchester est de nouveau cinquième de Premier League ce mercredi. Et le podium paraît plus que jamais accessible pour ces Red Devils qui font feu de tout bois, pour le plus grand plaisir de leur entraîneur.