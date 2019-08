Liga : Griezmann porte le Barça contre Fekir et le Betis

Le PSG a facilement battu Toulouse ce dimanche soir au Parc des Princes (4-0). Mais le club de la Capitale a perdu trois joueurs sur blessure, dont Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

Le debrief

L’instant T :

On vient de dépasser l’heure de jeu quand Kylian Mbappé déploie ses jambes et court à toute vitesse en direction de la surface adverse pour tenter de récupérer le ballon avant qu’il ne sorte du terrain. L’attaquant parisien arrive à peine trop tard, mais non seulement il se blesse. L’ancien Monégasque se plaint de la cuisse gauche et demande tout de suite le changement, ce que son entraîneur entend en le remplaçant par le jeune Arthur Zagre. Reste à connaître la gravité de la blessure de Mbappé (Cavani et Diallo sont aussi sortis prématurément), alors que la liste des Bleus doit être dévoilée jeudi.

Les buts

Les tops et les flops

Eric CHOUPO-MOTING (7)

Colin DAGBA (7)

Mathieu GONCALVES (3)

Efthymios KOULOURIS (3)

La feuille de match

PSG - TOULOUSE : 4-0

PSG

Toulouse

Une semaine après sa défaite surprise à Rennes, le Paris Saint-Germain avait à cœur de se racheter devant son public. Sans Thiago Silva, laissé sur le banc au coup d’envoi, mais avec sa recrue Idrissa Gueye au milieu, et un schéma en 4-4-2, le club de la Capitale a rempli sa mission. Le succès fut long à se dessiner, mais les hommes de Thomas Tuchel ont maîtrisé leur sujet pendant toute la soirée ce dimanche. L’envie d’aller de l’avant, avec beaucoup d’engagement et de vitesse, dans les dix premières minutes, a laissé entrevoir un large succès parisien. Pourtant, le rythme est vite retombé malgré les tentatives d’incursion de Kylian Mbappé et, même sur un fil, la très jeune défense à cinq de Toulouse a résisté une mi-temps. Il a en effet fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le champion de France en titre faire la différence au tableau d’affichage grâce à… Eric Choupo-Moting ! Entré en jeu en première période suite à la blessure d’Edinson Cavani (cuisse droite), le Camerounais a ouvert le score en réalisant un petit festival auquel il n’avait habitué personne.Pour le plus grand plaisir du Parc des Princes, l’ancien joueur de Schalke 04 a même réussi son premier doublé en Ligue 1 dans un deuxième acte où le TFC a complètement lâché l’affaire. Tenace, l’arrière-garde des Violets n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour s’accrocher dès que le break a été fait. L’addition est même lourde à l’arrivée, avec un revers 4-0, et le score aurait pu être encore plus difficile à digérer si Baptiste Reynet n’avait pas réalisé plusieurs arrêts décisifs, dont un penalty d’Angel Di Maria repoussé. Même s’il a eu besoin de temps, le PSG s’est rassuré. Oui, l’équipe de Thomas Tuchel reste capable de jouer les rouleaux compresseurs en Ligue 1. Mais tout n’a pas été parfait sur le terrain, puisque Paris retiendra aussi et surtout de cette soirée la perte de trois de ses titulaires. Aux sorties prématurées d’Edinson Cavani et Abdou Diallo avant la mi-temps s’est ajoutée la blessure de Kylian Mbappé en deuxième période. Ce qui change quand même pas mal de choses pour le PSG, pour les Bleus, et même pour la dernière ligne droite du Mercato.Choupo-Moting ouvre le score ! Servi par Di Maria, l’attaquant parisien veut jouer le une-deux avec son partenaire mais se rate. Il récupère le ballon dans la surface et réalise un petit festival. A lui seul, au ralenti ou presque, il élimine quatre adversaires puis trompe Reynet avec l’aide du poteau !Paris double la mise avec la complicité du pauvre Goncalves ! Sarabia surgit au deuxième poteau pour reprendre un centre de Di Maria. L’Espagnol remise vers l’axe, mais le défenseur toulousain pousse le ballon au fond des filets en voulant le dégager…Encore Choupo-Moting ! Le Camerounais réussit son premier doublé en Ligue 1. Servi en retrait par Bernat, après une belle action initiée par Di Maria, l’attaquant du PSG n’a plus qu’à ouvrir son pied de près pour tromper Reynet.Marquinhos arrive lancé et catapulte de la tête un corner sortant botté par Di Maria. Reynet ne peut rien faire.Personne ne l’avait vu venir, et pourtant ce dimanche soir, Eric Choupo-Moting a inscrit son premier doublé en Ligue 1 ! L’attaquant camerounais, rapidement entré à la place d’Edinson Cavani, blessé, a été décisif dans le succès du PSG, avec notamment un but de toute beauté où il élimine plusieurs défenseurs toulousains avant de tromper Reynet.Préféré à Thomas Meunier dans le couloir droit de la défense, Colin Dagba a marqué des points ce dimanche soir. Pratiquement jamais inquiété défensivement, le jeune joueur issu du centre de formation du PSG a été appliqué sur ses montées, n’hésitant pas à combiner avec ses partenaires. Intéressant.Mathieu Goncalves disputait ce dimanche soir son premier match dans l’élite. Débuter à Paris, ce n’est pas un cadeau. Et sans surprise, le jeune défenseur de 18 ans a souffert au marquage de Mbappé. Son premier quart d’heure a été très compliqué, puis il a relevé la tête jusqu’à ce CSC et ce penalty concédé en deuxième période…On se gardera bien de le juger sur ce déplacement au Parc des Princes. Mais après deux premières journées pleines de promesses, Efthymis Koulouris a été transparent contre le PSG. L’avant-centre grec a été sevré de ballons et a parfois manqué de promptitude dans ses déplacements.Temps agréable – Pelouse excellente: M.Brisard (: Choupo-Moting (50eme et 75eme), Goncalves (55eme csc) et Marquinhos (83eme) pour le PSG: Sangaré (56eme) pour ToulouseAreola () – Dagba (), Marquinhos (cap) (), A.Diallo () puis Thiago Silva (40eme,), Bernat () - Sarabia (), Verratti (), I.Gueye (), Di Maria () - Cavani () puis Choupo-Moting (14eme,), Mbappé () puis Zagre (66eme): Bulka (g), Kimpembe, Meunier, Paredes: T.TuchelReynet () – S.Moreira (), Amian (), M.Goncalves () puis Saïd (71eme), B.Diakité (), I.Sylla () - Vainqueur () puis Dossevi (60eme), Sangaré (), Makengo () - Gradel (cap) (), Koulouris () puis Leya Iseka (60eme): Goicoechea (g), Isimat-Mirin, K.Sidibé, Boisgard: A.Casanova