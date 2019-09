Liga : Griezmann marque et offre la victoire à Barcelone

L'international français Antoine Griezmann a marqué ce mardi lors de la victoire du FC Barcelone face à Villarreal (2-1).

Lionel Messi est sorti sur blessure à la mi-temps

Battu sur la pelouse de Grenade samedi dernier (2-0), le FC Barcelone devait impérativement renouer avec la victoire ce mardi soir contre Villarreal. Avec un trio offensif composé de Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann pour la toute première fois, le club catalan a démarré cette rencontre pied au plancher.au premier poteau (6eme).du but adverse (15eme). Facile, presque trop, le Barça s’est cependant relâché en fin de première période et a logiquement été sanctionné juste avant la mi-temps. Cazorla a perforé plein axe et a trompé Ter Stegen d’un tir puissant sous la barre (44eme).A la mi-temps, Messi est sorti sur blessure , visiblement touché à la cuisse gauche. Sonné par cet événement, le Barça a failli se faire égaliser. Pas exempt de tout reproche sur le but adverse, Ter Stegen s’est bien rattrapé en mettant en échec Cazorla (48eme). Beaucoup plus décevants dans le jeu après la sortie de Messi, remplacé par Dembélé,(à part Fati, entré à la 78eme) mais ont tenu leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Grâce notamment au troisième but en championnat cette saison de Griezmann,Mais vu la deuxième mi-temps, et vu la nouvelle sortie sur blessure de Lionel Messi, les sourires devraient rester crispés en Catalogne cette semaine...