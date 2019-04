Liga : Getafe et le Real Madrid se neutralisent au terme d’un petit derby, le FC Séville recolle au top 4

Le Real Madrid a concédé jeudi soir le match nul (0-0) sur la pelouse de Getafe, surprenant quatrième de Liga. Plus tôt dans la soirée, le FC Séville a cartonné le Rayo Vallecano (5-0) tandis que Villarreal s’est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0).

Le FC Séville recolle, Villarreal se donne de l’air

Rarement un derby entre Getafe et le Real Madrid avait été aussi attendu. Ce jeudi, c’est bien dans la peau d’un potentiel qualifié pour la prochaine Ligue des Champions que le club de la banlieue madrilène se rendait chez son voisin, troisième. Mais cette rencontre est loin d’avoir tenu toutes ses promesses et c’est sur un match nul et vierge que les 22 acteurs se sont séparés (0-0). Un résultat évidemment plus flatteur pour les locaux, qui avaient notamment fait tomber Bilbao (1-0) et le FC Séville (3-0) dans des matchs cruciaux ces dernières semaines. Les hommes de José Bordalas ont failli faire mieux que d’enchaîner un cinquième match consécutif sans défaite en Liga. Cabrera (47eme) et Saif (90eme) ont eu les occasions d’ouvrir le score, alors que Navas a réalisé une double-parade décisive à l’approche du dernier quart d’heure (73eme). De leur côté, les Merengue se sont évidemment appuyés sur Benzema (2eme, 39eme), en forme ces dernières semaines mais moins en réussite ce jeudi. C’est finalement Isco - contré à bout portant (56eme) - qui est passé le plus proche d’ouvrir le score.Un résultat qui laisse les hommes de Zinedine Zidane troisièmes à six points de l’Atlético Madrid, tombeur du FC Valence mercredi (3-2). Getafe, de son côté, reprend sa quatrième place grâce à sa différence particulière face au FC Séville. Mais après leur lourde défaite dans cette confrontation directe dimanche, les Andalous ont relevé la tête en écrasant le Rayo Vallecano (5-0) plus tôt dans la soirée. Ben Yedder a inscrit de très belle manière le quatrième but des siens alors que l’ancien Barcelonais Munir s’est offert un doublé en cinq minutes (57eme, 62eme). La course à la C1 est donc très, très loin d’avoir rendu son verdict. Dans celle pour le maintien, Villarreal s’est donné de l’air en décrochant un succès précieux au Pays Basque, face à la Real Sociedad. Le sous-marin jaune est désormais 14eme, avec cinq longueurs d’avance sur la zone rouge.