Liga (32e J): Espanyol Barcelone - Real Madrid en direct

Après le nul du FC Barcelone contre le Celta Vigo, l'entraîneur du FC Barcelone a été interrogé sur l'absence d'Antoine Griezmann du onze de départ.

Pas de favoritisme pour Griezmann au Barça

Le Barça a été freiné chez le Celta Vigo ce samedi (2-2), pour le compte de la 32e journée de Liga et les médias espagnols ont sondé le coach du club catalan sur le cas Antoine Griezmann. Le Français était remplaçant et n'a joué qu'une dizaine de minutesà sa disposition au moment de composer son onze.Cette semaine, j'ai opté pour un autre onze. La semaine dernière, vous me demandiez pourquoi Riqui (Puig) et Ansu (Fati) ne jouaient pas. Et maintenant Griezmann. Ce ne sont pas des caprices, je prends des décisions techniques", s'est agacé le coach du Barça en conférence de presse en référence aux 120 millions d'euros dépensés sur le Français lors de son transfert en provenance de l'Atlético Madrid.