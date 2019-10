Liga : Coup d'arrêt pour Joao Felix (Atlético Madrid)

🔴🔵 Mercato - Le Barça a de gros doutes sur l'intérêt d'un recrutement de #Neymar, annonce Mundo Deportivo ➡ https://t.co/Bvs399HNfw ⬅ #PSG #TeamPSG — ParisFans (@ParisFansfr) 16 octobre 2019

L’APRÈS-SUAREZ PRIORITÉ DU BARÇA

Le FC Barcelone ayant raté l’objectifen 2019, face à la fermeté du PSG sur le dossier, un retour de flamme l’été prochain apparaît comme une évidence. Mundo Deportivo calme toutefois le jeu cette semaine. Le quotidien catalan assure qu’il n’est pas certain que les Blaugrana cherchent à nouveau faire revenir l’international brésilien de l’autre côté des Pyrénées. D’abord en raison de l’éclosion d’Ansu Fati.Comme Neymar, dont la signature limiterait à coup sûr le temps de jeu de Fati dans un futur proche.Aussi l’opération Neymar coûterait autour de 200 millions d’euros minimum au FC Barcelone. Un montant que les dirigeants ne seraient pas forcément chauds pour dépenser à un an de la fin de leur mandat, en prévision des élections présidentielles de 2021. Ils préféreraient surtout investir dans un avant-centre pour préparer la succession de Luis Suarez. Un vieux serpent de mer que les Blaugrana ne pourront bientôt plus ignorer, l’international uruguayen allant sur ses 33 ans. Pour couronner le tout, les blessures à répétition de Neymar ont refroidi le Barça.Absent un mois, Neymar enchaîne les pépins physiques depuis trois saisons. Forcément inquiétant pour un joueur pour lequel il faudrait faire sauter la banque.