Real-Barça : Le classement de la Liga sans les erreurs de la VAR !

Âgé de 85 ans, Jacky Charlton, frère aîné de Bobby et lui aussi vainqueur de la Coupe du monde 1966, est décédé vendredi en Angleterre.

Il était l’un des vainqueurs de la

seule

Coupe du monde

remportée par l’Angleterre, en 1966. Jacky Charlton est décédé vendredi, à l’âge de 85

ans. Frère aîné du légendaire Bobby Charlton (82 ans), il souffrait de lymphomes

, un cancer du système immunitaire. "Jack est mort en paix ce dimanche. Il était chez lui à

N

orthumberland,

avec sa famille à ses côtés. En plus d’être un ami pour beaucoup, il était un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père très aimé.

Nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes fiers de la vie extraordinaire qu’il a menée, et le plaisir qu’il a pu amener à tant de gens dans différents pays. Sa

disparition

va laisser

un grand vide dans nos vies mais nous le remercions de tous les souvenirs heureux qu’il nous laisse", a communiqué sa famille.

We are devastated by the news that Jack Charlton, a member of our World Cup-winning team of 1966, has passed away.