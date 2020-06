Le Real Madrid repasse en tête, Ramos blessé

Quatre mois après son arrivée au FK Zalgiris, David Ngog a signifié au club lituanien qu'il prenait sa retraite. A seulement 31 ans.

314 matchs, 65 buts et 1 seul titre

C’est fini ! David Ngog met un terme à sa carrière professionnelle. La nouvelle vient de tomber. Et c'est son club, le FK Zalgiris qui a officialisé l’information. A 31 ans seulement, l’attaquant camerounais qui a rejoint le club lituanien au mois de février a décidé de tout arrêter. Après deux matchs et un but marqué dans le championnat d’élite de Lituanie.Après avoir longtemps refusé de porter les couleurs de l’équipe nationale du Cameroun, David Ngog raccroche ses crampons avec certainement une bonne dose de regrets. Formé au Paris Saint-Germain, l'ex-attaquant international Espoirs français (17 sélections) n’a jamais joué avec une sélection sénior. Passé par la Premier League où il a passé cinq saisons dont trois à Liverpool entre 2008 et 2011 (94 matches toutes compétitions confondues, 19 buts). Et les deux autres à Bolton Wanderers (2011-2012) et à Swansea (2013-2014). Cousin de l’ex-défenseur tricolore, originaire du Cameroun, Jean Alain Boumsong, David Ngog a ensuite retrouvé l'élite du football français avec Reims (2014-2016). Avant d'enchaîner les expériences assez peu concluantes en Grèce (Panionios, 16 matches), en Ecosse (Ross County, 10 matches), en Hongrie (Budapest Honved, 41 matches) et en Lituanie (FK Zalgiris, 3 matches). Auteur de 65 buts en 314 matchs toutes compétitions durant sa carrière professionnelle, le natif de Gennevilliers (Hauts-de-Seine, France) n’aura remporté qu’un seul titre : la Coupe de la Ligue en 2008 avec le PSG.