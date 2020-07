Liga : Antoine Griezmann retrouve sa place dans le onze

Le RC Lens revient à la charge pour Muleka

Mercato : Le Racing Club de Lens à la relance pour Muleka mais... https://t.co/HStO0WRby6 via @francefootball — Mounredeme ⭐️⭐️ (@Mounredeme62) July 4, 2020

L'Atlético entre dans la danse pour Koulibaly !

MERCATO – Après Psg, ManU, Liverpool… : Au tour de l’Atlético d’entrer dans la danse pour Koulibaly https://t.co/ygsAqingbu pic.twitter.com/reViY7k6Vj — Le Quotidien SN (@QuotidienSN) July 5, 2020

Muntari pourrait tenter une dernière aventure en Afrique du Sud !

#Donkomi: Sulley Muntari keen on playing in South Africa – Agent | More here: https://t.co/2XcjPCOuco #CitiSports — CitiNewsroom (@Citi973) July 4, 2020

Courtisé par le PSG, Saint-Maximin reste à Newcastle

[#Mercato🔁] Steve Bruce sur l'avenir de Saint-Maximin 💬 : "Il n’y a aucune chance de voir Allan partir. Aucune chance." (CP) pic.twitter.com/I4cqFbDQun — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 4, 2020

L'Inter entame les négociations pour Palmieri

Co-meilleur buteur du championnat congolais sous les couleurs du TP Mazembe (12 buts) et actuel meilleur artificier de la Ligue des Champions africaine (7 buts en 10 matchs) Jackson Muleka est en train de réaliser un exercice 2019/2020 époustouflant. Ambitieux, le jeune attaquant international congolais de 20 ans espère désormais vivre une aventure en Europe. Le Léopard serait notamment courtisé par le Racing Club de Lens . En effet, et après avoir essuyé un premier échec, le promu en Ligue 1 serait revenu à la charge pour le joueur du TPM selon France Football. Le club français aurait proposé un prêt payant de 100.000 euros avec une option d’achat fixée à 300.000 euros ainsi qu'un pourcentage à la revente. Toutefois, toujours selon le média français, les Corbeaux réclameraient actuellement 1,5 M€ pour céder leur joyau.Très sollicité lors de ce mercato d’été, le roc défensif sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, serait également dans le radar de la direction de l’Atlético Madrid. Les responsables du club de Liga auraient activé la piste du vice-champion d’Afrique lors des dernières semaines selon les informations du journal sénégalais Le Quotidien. Les dirigeants espagnols seraient prêts à mettre le paquet pour s’offrir les services du défenseur central de Naples, un montant supérieur à 40 millions d’euros est évoqué. Le club de Madrid n’est pas le seul à s’être manifesté pour l’international sénégalais. Ce dernier serait suivi par le Paris Saint-Germain, Manchester City ainsi que Liverpool. Toutefois, aucun de ces prétendants n’a formulé une offre satisfaisante pour le moment. >> Mercato: Koulibaly dit non au PSG Aurelio De Laurentiis, le patron du Napoli, serait décidé à ne pas brader le pilier défensif des Lions de la Téranga.Serie A (Inter, AC Milan), Premier League (Sunderland), la Liga (Deportivo La Corogne)... l’illustre milieu de terrain des Black Stars du Ghana, Sulley Muntari (35 ans, 84 sélections), a connu plusieurs clubs de renom et de nombreux prestigieux championnats. Libre de tout contrat depuis plusieurs mois au crépuscule de sa carrière, le vétéran ghanéen pourrait tenter une dernière aventure sur le sol africain. Annoncé proche du club ghanéen Hearts of Oak, l'ancien pensionnaire de l'Inter et du Milan AC pourrait toutefois rejoindre un club en Premier Soccer League (PSL) en Afrique du Sud. Le Black Star aurait en effet donné carte blanche à l’agent sud-africain Sipho Shaven pour des négociations en Afrique du Sud selon les dires de ce dernier: « Sulley m’a donné le mandat de parler à des clubs en Afrique du Sud, a affirmé Shaven. Il est très désireux de jouer dans la PSL la saison prochaine. Je vais discuter avec quelques clubs dans les prochains jours pour voir s’il y a est une chance de l’amener en Afrique du Sud la saison prochaine. Notre championnat est bien respecté sur le continent et un joueur de haut niveau ne refusera pas une occasion de jouer dans la PSL ».Après avoir produit une bonne première campagne avec les Magpies, le prodige français Allan Saint-Maximin (23 ans) aurait suscité l’intérêt du PSG et celui de Tottenham selon une indiscrétion du Daily Mail. Toutefois, son manager à Newcastle, Steve Bruce, a évoqué l’avenir de celui qui s’est rendu l’auteur de trois offrandes lors du récent succès face à Bournemouth (4-1) mercredi. Des propos dénués d’équivoque: « Il n’y a aucune chance de voir Allan partir. Aucune chance. Je ne fixerai aucun prix pour Allan. C’est probablement le meilleur rapport qualité-prix chez les recrues en Premier League ».The Guardian affirme ce weekend que les responsables de l'Inter Milan auraient entamé les négociations avec la direction de Chelsea pour s’offrir les services du défenseur de la Squadra Azzurra, Emerson Palmieri. Toutefois, les Nerazzurri ne seraient pas les seuls à s’activer pour l’arrière gauche de 25 ans, la Juventus de Turin serait aussi intéressée et une offre serait en préparation du côté de la Vieille Dame. Après le recrutement d’Achraf Hakimi à droite de la défense contre 36 millions d’euros, la "Beneamata" veut désormais renforcer le couloir gauche. Les Italiens seraient en train de préparer une offre de 20 millions d’euros toujours selon le quotidien anglais. Chelsea devrait, toutefois, exiger un montant plus élevé pour Emerson Palmieri, le défenseur étant sous contrat jusqu’en juin 2022.