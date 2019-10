Liga : Accord entre le FC Barcelone et le Real Madrid sur la nouvelle date du Clasico

Clive Allen, ancien membre du staff de Tottenham, a sorti son autobiographie nommée Up Front. Dans son oeuvre, il raconte comment un jour de match contre Arsenal, il a failli en venir aux mains avec Arsène Wenger.



Dans son autobiographie intitulée Up Front, Clive Allen, ancien membre du staff de Tottenham, est revenu sur un match de championnat au terme duquel il a failli déraper. Le 2 octobre 2011, les Spurs reçoivent Arsenal, entraîné par Arsène Wenger. Des retrouvailles spéciales entre les deux hommes puisque dans le passé, le coach des Gunners avait qualifié Clive Allen de « tricheur ». Ce jour-là, le derby londonien tourne à l'avantage de Tottenham, qui s'impose 2-1. A la fin de la rencontre et désireux de se venger des propos de Wenger, Clive Allen se dirige vers l'entraîneur français pour lui serrer la main. Un geste refusé par ce dernier, qui décide de l'éviter et rentrer au vestiaire. « Je lui avais tendu la main pour qu’il me la serre, mais il était passé devant moi, parce qu'il avait perdu », raconte Allen dans son livre, qui, face à l'attitude de Wenger, disjoncte totalement. Furieux, il se met alors à la poursuite du Français et déclare : « Je l'ai poursuivi dans le tunnel. J’avais crié : "Allez Arsène !, tu es un homme ou tu es un lâche ? Serre-moi la main." Il ne l’avait pas fait. À ce moment-là, j’ai vrillé. Je lui ai crié dessus. J'étais prêt à exploser juste parce que nous avions gagné pour une fois ! » Prêt alors à commettre l'irréparable, il est rattrapé par l'un de ses joueurs. « Juste au moment où j'allais me battre avec lui, le gardien de la réserve, Carlo Cudicini, m’a sauvé la mise. Il a jeté son bras sur mon épaule. », admet-il.Une anecdote croustillante mais cette possible bavure aurait pu coûter très cher à celui qui, 31 ans auparavant, avait signé à Arsenal en tant que joueur. Une expérience complètement ratée puisqu'il n'a pas joué une seule minute sous le maillot des Gunners.