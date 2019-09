L'idole Maradona de retour en Argentine

L’Espagne s’est sĂ©rieusement rapprochĂ©e d’une qualification pour l’Euro 2020 en battant la Roumanie (1-2). La Finlande, elle, reste dans le sillage de l’Italie. Voici tous les rĂ©sultats de la soirĂ©e.

Groupe DÂ : Le Danemark en ballotage favorable

Groupe F : L’Espagne s’envole, la Suùde s’accroche

Groupe GÂ : La Pologne tranquille sans jouer

Groupe JÂ : La Finlande enchaĂźne

Le Danemark n’a pas fait de dĂ©tail face Ă Gibraltar (0-6). Et s’est replacĂ©. Avec ce large succĂšs, acquis notamment grĂące Ă un doublĂ© sur penalty d’Eriksen et un autre de Gytkjaer, les coĂ©quipiers de Kjaer se sont rapprochĂ©s Ă trois points du leader de la poule, l’Irlande, accrochĂ©e par la Suisse (1-1). Les Danois comptent un match en moins alors que la Nati, elle, dispose de six points de retard sur son adversaire du soir mais avec deux rencontres de dĂ©bours. Dans ce groupe, le suspense reste entier.Tout n’a pas Ă©tĂ© facile pour l’Espagne. Face Ă une Ă©quipe roumaine accrocheuse, la Roja a dĂ©crochĂ© un cinquiĂšme succĂšs (1-2) en autant de rencontres pour consolider sa place de leader de la poule. Les hommes de Robert Moreno ont fait la course en tĂȘte. Sergio Ramos a ouvert le score sur penalty, inscrivant au passage son 8e but lors de ses 9 derniers matchs en sĂ©lection. Alcacer a doublĂ© la mise en concluant une belle action collective en dĂ©but de deuxiĂšme pĂ©riode. Andone a rĂ©duit la marque Ă l’heure de jeu. Les Espagnols ont jouĂ© avec le feu mais ont rĂ©sistĂ© en fin de match, en infĂ©rioritĂ© numĂ©rique. Vainqueur de Malte (2-0), la NorvĂšge en a profitĂ© pour passer troisiĂšme devant la Roumanie mais derriĂšre la SuĂšde, deuxiĂšme avec 10 points aprĂšs son carton face aux Iles FĂ©roĂ© (0-4).Il n’y a eu qu’un seul match disputĂ© ce jeudi soir dans cette poule. Il n’y a pas eu de vainqueur entre IsraĂ«l et la MacĂ©doine (1-1), ce qui permet Ă la Pologne de conserver un avantage de quatre points en tĂȘte du groupe avant de se dĂ©placer en SlovĂ©nie, ce vendredi (20h45).La Finlande continue de surprendre. Alors que l’Italie s’est imposĂ©e difficilement sur le terrain de l’ArmĂ©nie en dĂ©but de soirĂ©e (1-3), l’équipe de Markku Kanerva a dĂ©crochĂ© un quatriĂšme succĂšs, face Ă la GrĂšce (1-0), pour rester dans le sillage de la Squadra Azzurra. Pukki, deuxiĂšme meilleur buteur de Premier League, a inscrit l’unique but du match sur penalty. La Bosnie-HerzĂ©govine a repris la troisiĂšme place en battant le Liechtenstein (5-0) mais compte cinq points de dĂ©bours sur sa devanciĂšre.