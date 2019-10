Liberia - James Debbah : « Weah est en train de perdre tout son crédit »

C’est le premier regroupement depuis le huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) perdue contre le Nigeria (2-3) le 6 juillet dernier. Et déjà, plusieurs nouveaux visages dans la tanière des Lions Indomptables à commencer par l’encadrement technique. Toni Conceiçao et son staff ont rencontré pour la première fois les joueurs de l’équipe nationale du Cameroun ce lundi à l’hôtel Ramada Plaza de Tunis. Décontracté et souriant, l’entraîneur portugais a profité du moment pour tracer la voie de certaines relations personnelles avec les joueurs qu’il découvre. « On aurait dit des retrouvailles au moment d’échanger une poignée de main avec chaque joueur. C’est vrai qu’il n’a pas encore tenu de réunion avec nous, mais je pense que cela est prévu pour ce soir. Ce sera son premier discours sans doute pour nous présenter son projet, sa philosophie, ses règles », murmure un joueur présent dans la tanière. Progressivement, le groupe de Toni Conceiçao s’agrandi. Une quinzaine de joueurs est déjà en effet présent à ce regroupement, préparatoire au match amical qui va opposer le Cameroun à la Tunisie le 12 octobre prochain. Il s’agit notamment des trois gardiens de but, Fabrice Ondoua, André Onana et Simon Omossola, Michaël Ngadeu, Pierre Kunde Malong, Faï Collins, Christian Bassogog, Jeando Fuchs, Joyskim Dawa, Arnaud Djoum, Jérôme Onguéné, le jeune Harold Moukoudi, Gaëtan Bong, le capitaine Eric-Maxim Choupo-Moting et Moumi Ngamaleu. Deux joueurs de la liste d’attente sont également présents à Tunis : Salli Edgar et Félix Eboa Eboa qui remplacent Tristan Dingomè du Stade de Reims et Stéphane Bahoken du SCO Angers.