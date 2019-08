L'heure est à l’apaisement entre le PSG et Neymar

Plus les jours passent et plus le PSG se retrouve en position de force dans le dossier Neymar. Mis sous pression par le clan du Brésilien au moment d’être informé de son désir de retour à Barcelone à l’ouverture du marché des transferts, le club de la Capitale n’a toujours pas cédé face aux offres espagnoles, qu’elles soient barcelonaises ou madrilènes.

Neymar veut toujours partir

En revenant au PSG comme directeur sportif, Leonardo avait d’entrée planté le décor : personne ne sera au-dessus de l’institution. Un discours en accord avec Nasser Al-Khelaïfi et qui est cette fois suivi d’actes. Dire que Neymar ne partira pas du PSG dans les huit jours restants du Mercato n’est pas acté mais chacun commence à se faire à l’idée de poursuivre l’aventure ensemble une saison de plus. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, les relations entre Neymar et le PSG et notamment Leonardo se sont apaisées depuis quelques jours.En reprenant l’entraînement collectif à plein temps depuis maintenant quelques jours, l’Auriverde recommence à vivre dans le groupe et à y faire partie intégrante., rapporte l’entourage du joueur auprès du quotidien sportif. Une manière de désamorcer la bombe et de préparer le terrain. S’il reste, Neymar n’aura donc aucun mal à retrouver sa place de star du PSG comme c’est le cas depuis deux ans.De Kylian Mbappé à Marco Verratti en passant par Thiago Silva, tous ont, à un moment ou un autre, déclaré publiquement leur désir de voir leur coéquipier rester dans la Capitale afin d’aller chercher cet objectif de Ligue des Champions. Malgré ses envies de départ,, fan inconditionnel du Brésilien. Non, la plus grande question pour Leonardo, avec qui les relations semblent se normaliser depuis une semaine, et les dirigeants parisiens est de trouver un moyen de refaire accepter Neymar aux supporters.lors de la 1ere journée de Ligue 1 contre Nîmes. S’il parvient à garder sa star au 2 septembre, le PSG n’en aura pas forcément terminé avec le dossier Neymar.