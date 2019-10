Rafael van der Vaart : « J'ai envoyĂ© un message Ă Daniel Levy (prĂ©sident de Tottenham). J'ai dit : "prenez Ziyech aprĂšs cette saison". Je suis sĂ»r qu'il fera sensation Ă Londres. Et c'est ce que je veux qu'il fasse. » (@NOS) pic.twitter.com/HxLB8VzQxu — BeFoot (@_BeFoot) 28 octobre 2019

Le milieu de l'Ajax Amsterdam compte 5 buts et 5 passes dĂ©cisives en championnat. L'ancien international nĂ©erlandais, Rafael van der Vaart souhaite voir Ziyech Ă©voluer sous les couleurs des Spurs et l’aurait dĂ©jĂ recommandĂ© au patron de Tottenham. « J’espĂšre vraiment qu’il ira Ă Tottenham Hotspur, et je le pense vraiment. Aujourd’hui (dimanche), j’ai envoyĂ© un message Ă Levy (le prĂ©sident de Tottenham). J’ai dit : « prenez Ziyech aprĂšs cette saison ». Je suis sĂ»r qu’il fera sensation Ă Londres. Et c’est ce que je veux qu’il fasse », a confiĂ© le NĂ©erlandais dans l’émission Studio Voetbal du NOS.